Bernardo Arévalo denuncia posibles capturas contra miembros de Semilla

El candidato presidencial fue invitado a Washington D.C., pero decidió permanecer en Guatemala, ante la posible captura de miembros de Semilla.

El candidato a la Presidencia del partido político Movimiento Semilla, Bernardo Arévalo declinó su participación de forma presencial en un conferencia organizada en Washington D.C., Estados Unidos., ante el temor que las autoridades ejecutaran capturas en contra de los miembros de su partido.

Arévalo compareció al conversatorio de Atlantic Council, de forma virtual en el que se excusó de no haber viajado a la capital estadounidense, argumentado que recibieron información sobre posibles capturas contra los miembros de su partido, por lo que decidió permanecer en Guatemala para estar atento a cualquier accíón legal.

Arévalo expresó que recibieron información que podrían tratarse entre 12 y 16 órdenes de captura contra los miembros de Semilla.

LIVE: Guatemala’s upcoming election has caught the world’s attention. Watch now as presidential candidate @BArevalodeLeon of @msemillagt discusses his policy proposals and his hopes for the future of the country with @jmarczak. #GuatemalaVotes https://t.co/0q5EtpivNc

— Latin America Center (@ACLatAm) July 26, 2023