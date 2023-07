Washington y Texas discuten sobre las boyas antimigrantes

La Casa Blanca indicó que el número de cruces ilegales se ha desplomado desde que rige la nueva normativa sobre asilos.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, respondió a la amenaza del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de demandar al Estado por las boyas que ordenó colocar en el Río Grande, frontera natural con México, para evitar el cruce de migrantes.

A finales de la semana pasada, el Departamento de Justicia comunicó al Estado de Texas que las boyas de color naranja colocadas cerca de Eagle Pass (Texas) obstruían ilegalmente la navegación fluvial y carecían de permisos federales.

If President Biden truly cared about human life, he would enforce federal immigration laws.

In the meantime, Texas will fully utilize its sovereign authority to respond to the border crisis Biden created. #OperationLoneStar will continue to hold the line. pic.twitter.com/VXYITimBiY

