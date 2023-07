Alto costo de deuda pública no refleja rentabilidad, autoridades deben gestionar tasas favorables

El Banco de Guatemala (Banguat) registró hasta mayo último que la deuda que mantiene el gobierno central es de US$10 mil 962 millones en el mercado extranjero y Q125 mil 662 millones a lo interno del país. Dichos montos aumentaron en los últimos tres años y pocos son los resultados del endeudamiento.

Cada gobierno recurre a solicitar al Congreso la aprobación de préstamos para “cubrir” necesidades, principalmente en salud y educación. La asociación Cardinal realizó un informe sobre la rentabilidad de recurrir a deuda pública para atender aspectos primordiales de un país.

Fredy Gómez, director de Cardinal, explicó que la tasa de interés de la deuda, que incluye créditos y eurobonos, a junio, en promedio anual, es de 5.11% para un plazo de 11 años.

Además, indicó que la tasa de interés más elevadas es en los eurobonos, porque hay algunos contratos con tasas de hasta 8.13%.

Datos que se contrastan con la justificación que da el Ministerio de Finanzas o diputados oficialistas de autorizar más deuda, pues el interés es más “cómodo”.

Gómez hizo la comparación de la deuda sobre la rentabilidad social, por ejemplo, en educación, pues en 2016 el beneficio fue de 4.49%, el cual fue menor en 2022, principalmente en los niveles de secundaria y estudios superiores.

“Con un costo promedio 6% o 7% y una rentabilidad de dicha inversión de 4.49%, no es rentable endeudarse. El tema principal no solo es que se está endeudando con tasas más altas, sino que la educación no está causando niveles de retorno al menos como se tienen en el mundo”, comentó el profesional.