VIDEO: Los tres pasajeros que viajarán en segundo vuelo comercial al espacio de Virgin Galactic

La compañía ha prometido un vuelo espacial cada mes.

Una mujer y su hija, así como un hombre de 80 años de edad, viajarán en el que será el segundo vuelo comercial al espacio de la empresa estadounidense, Virgin Galactic, previsto para realizarse el próximo 10 de agosto.

Keisha Schahaff, de 46 años, y su hija, Anastatia Mayers, de 18, originarias de Antigua y Barbuda, ganaron la oportunidad en un sorteo tras participar en un acto de recaudación de fondos organizado por el propio Virgin Galactic, compañía fundada por el multimillonario Richard Branson.

Fue el propio Richard Branson quien comunicó la noticia a Keisha Schahaff, acudiendo personalmente a su casa para entregarle un traje de astronauta. “De niña, siempre me fascinó el espacio”, declaró entonces Keisha Schahaff a la AFP. “Esta es una gran oportunidad de sentirme viva”.

El tercer pasajero, Jon Goodwin, de 80 años, participó en los Juegos Olímpicos de 1972 y se convertirá en la segunda persona con la enfermedad de Parkinson en ir al espacio, pero no en la de más edad, récord que posee William Shatner, con 90 años. A bordo de la nave también viajarán Beth Moses, empleada de Virgin Galactic, y dos pilotos. La misión fue bautizada como “Galactic 02”.

Who will crew #Galactic02 on August 10? Meet our first private astronauts who will also become the first Olympian and first Caribbean astronauts in space:

Jon Goodwin | Astronaut 011 | 🇬🇧

Keisha Schahaff | Astronaut 012 | 🇦🇬

Anastatia Mayers | Astronaut 013 | 🇦🇬

Follow their… pic.twitter.com/ka1kPEdAw2

— Virgin Galactic (@virgingalactic) July 17, 2023