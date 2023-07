Carlos Pineda se une a la exigencia de repetir las elecciones

El aspirante a presidente busca anular el resultado de las elecciones del 25 de junio.

Carlos Pineda, aspirante a la presidencia de Guatemala, ha decidido sumarse a la solicitud de algunos grupos que piden la repetición de las elecciones generales.

En un esfuerzo por participar como candidato presidencial, Pineda buscará que el proceso electoral sea suspendido mediante la intervención de la Corte de Constitucionalidad (CC). Y, de esa forma, se garantice su participación. Es decir, que el objetivo del aspirante es que, al igual que al Movimiento Semilla, se le conceda la oportunidad de participar en las elecciones.

La solicitud de repetición de las elecciones ocurre en un contexto marcado por la demanda de transparencia por parte de la ciudadanía. Esto luego de que el proceso electoral se ha visto afectado por diversas controversias generadas por el accionar de partidos políticos y del Ministerio Público (MP).

Carlos Pineda: “Guatemala no es una finca”

Acompañado de su equipo legal, Pineda llegó a la CC para presentar un recurso legal con el que pretende anular las elecciones. Asimismo, revertir el fallo emitido por la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo que suspendió 1,263 candidaturas de Prosperidad Ciudadana.

“Guatemala no es la finca de nadie. Guatemala no es un juguete. Somos 18 millones de guatemaltecos que exigimos democracia”, señaló el aspirante.

Posteriormente, enfatizó: “A mí no me importa perder en una elección, pero perder a criterio de un grupo de poder que cree que Guatemala es su finca, no, eso no se vale. Tenemos que rescatar a nuestro país. Hay pueblo que está esperanzado de sus autoridades. Hay pueblo que nos necesita”.

