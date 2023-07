TSE plantea amparo en contra de orden que suspende personalidad jurídica de Semilla

Esto fue dado a conocer en conferencia de prensa por parte de Ramiro Muñoz, director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Ramiro José Muñoz Jordán, el director del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), indicó que se planteó una acción constitucional de amparo en contra de la orden emitida por el Juzgado Séptimo de Instancia Penal, a cargo del juez Fredy Orellana, de suspender la personalidad jurídica del partido político Movimiento Semilla.

Ello fue dado a conocer por parte del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche, justamente antes de que el TSE oficializara los resultados electorales de los comicios del 25 de junio pasado.

Muñoz explicó a detalle la acción legal que se planteó en la Corte Suprema de Justicia, específicamente en Gestión Penal.

“El agravio que nosotros consideramos es al artículo 92, en donde indica que no podrá suspenderse un partido político después de hecha la convocatoria a una elección, y hasta después de que esta se haya celebrado. De acuerdo al artículo 121 de la Ley Constitucional en Materia Electoral, el TSE es la máxima autoridad en materia electoral”, aseveró.

El funcionario insistió en que la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) es de orden constitucional y por tal motivo es el único ente que podría determinar la aprobación o cancelación de los partidos políticos.

“Creo que estamos haciendo las cosas correctas, no por mí, sino para la nación y para el pueblo de Guatemala”, aseguró.

Asimismo, al ser consultado si teme por acciones legales en su contra o por que atenten contra su vida, aseguró que no y que se encuentra bien.

“Miedo no. Estamos seguros, todo el equipo, con el apoyo de todo el pleno de magistrados y de todo el pueblo de ciudadanos, de la respuesta que estamos aplicando. No temo por mi vida. Espero que no pase nada. Es un tema legal; de política”, aseveró.