Revisión de actas confirma resultados de primera vuelta; el TSE debe oficializarlos

A pesar de que algunos partidos políticos intentaron señalar de fraude las elecciones del 25 de junio, las mismas agrupaciones corroboraron que no hubo un robo de votos, sino un error de tabulación de datos y se sumaron más sufragios al partido Movimiento Semilla.

Aunque algunos políticos buscan aplazar la oficialización de los resultados de las elecciones generales para conseguir más votos y así asegurar algún cargo público, con el cotejo de actas de escrutinios se confirman los datos que presentó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la madrugada del 26 de junio pasado.

Hoy los magistrados del ente electoral realizarán la reunión con los fiscales y no se descarta que se informe el día en que se oficializarán esos resultados para que los candidatos presidenciales a la segunda vuelta puedan empezar a hacer campaña electoral y dar a conocer a las nuevas autoridades electas.

El amparo que al menos nueve partidos políticos consiguieron en la Corte de Constitucionalidad (CC) buscaba aplazar dichos resultados para maniobrar que el partido Movimiento Semilla esté en la segunda vuelta, y han iniciado acciones legales para intentar detenerlo. Algunos entrevistados que pidieron el anonimato indicaron que las acciones son con el apoyo del presidente Alejandro Giammattei y funcionarios en diferentes dependencias judiciales.

En el caso de la Municipalidad de Guatemala, con la revisión de actas, Ricardo Quiñónez continuará en el Palacio de la Loba por cuatro años más, pues la diferencia de votos con su contrincante Roberto González se redujo, pero no fue suficiente para un relevo en la comuna.

Según los datos finales, los votos para Quiñónez fueron 106 mil 604, mientras que para González quedaron en 106 mil 181, siendo la diferencia de 423. Además, la coalición Semilla- Winaq-URNG también obtuvo más votos de los tabulados.

A pesar de que en la mañana de ayer representantes del partido Compromiso, Renovación y Orden (Creo) presentaron la debida ejecutoria en la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para abrir cuatro cajas con papeletas electorales, luego de finalizada la jornada de revisión, el fiscal de Creo, Diego Ronquillo, reconoció los resultados y admitió que el actual jefe edil capitalino resultó electo.

Ante los pocos cambios con el cotejo de actas, organizaciones civiles insisten que el TSE debe realizar la segunda vuelta el 20 de agosto, además de mostrar apoyo a los integrantes de las juntas electorales, debido a que políticos buscan criminalizarlos por no haber obtenido los resultados esperados. De acuerdo con analistas, los magistrados del órgano electoral han dejado solas a las juntas electorales, pues durante la presente semana se observó una ausencia por parte de las autoridades electorales.

Como el caso en que el Ministerio Público ha solicitado información a la Inspectoría General del TSE sobre el sistema informático que adquirió la Junta Electoral del Distrito Central.

Por aparte, la familia Baldizón solicitó la investigación de la conformación de reuniones del Movimiento Semilla para realizar la asamblea general del partido, pero llama la atención que los delegados del TSE no hicieron reparos sobre las actividades partidarias. Asimismo, Manuel Baldizón denunció al secretario general de Semilla, Samuel Pérez, por difamación de lavado de dinero y fue Baldizón quien confesó en Estados Unidos que colaboró con una red de narcotraficantes.

A la vez, Pérez indicó que el oficialismo orquesta acciones en contra de Semilla para impedir que pueda continuar en la contienda electoral y también criminalizar a algunos de sus integrantes con tal de atemorizar a la agrupación política, por ser una de las principales agrupaciones de oposición.

“Las variaciones no fueron significativas, pueden ver que menos del 0.5%. La mayoría de partidos resultaron con algunos votos adicionales, pero no es representativo el porcentaje. El proceso continúa ya con el Tribunal Supremo Electoral y ahí esperaríamos si hay alguna otra impugnación o situación, si no en tres días adicionales estarán adjudicados los resultados finales”, dijo José Murúa, presidente de la Junta Electoral del Distrito Central.