Líderes indígenas piden que se respete la voluntad popular en las Elecciones

El TSE pidió paciencia y aseguró que la segunda vuelta sigue vigente y está prevista para el 20 de agosto próximo.

Representantes de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y de las alcaldías Indígenas de Quiché, Sololá, Santa Lucía Utatlán entre otras, se reunieron este miércoles 5 de julio con magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), a quienes entregaron un memorial para exigir que se respalde los resultados de las Elecciones Generales de 2023, realizadas el pasado 25 de junio pasado.

Un grupo de aproximadamente 200 personas acudieron a la sede del TSE para entregar el memorial. Luis Pacheco, presidente de los 48 Cantones, indica que luchan por la Democracia y exigen que se le de la validez necesaria al proceso electoral.

“Nosotros defendemos la Democracia, no somos partidistas, no estamos apoyando a ningún partido, lo que nosotros lo que queremos es qué no se vulnere nuestra Democracia”, indicó.

Pacheco también anunció que se presentarán a la Corte de Constitucionalidad para solicitar que se revoque la resolución que ordenó el nuevo cortejo de actas.

Luz Emilia Zavala, alcaldesa indígena de Santa Lucía Utatlán, indicó que espera que los magistrados del TSE sean los garantes del proceso electoral, “El pueblo exige que se respete su voluntad, vengo a defender mi voto y el voto de las personas que votaron en Santa Lucía Utatlán”.



La Misión Indígena de Observación Electoral 2023, se sumó a las muestras de preocupación del posible rompimiento de la Democracia, mismo que se evidencia con las últimas decisiones del Tribunal Supremo Electoral.

Pide paciencia

La magistrada del TSE, Blanca Alfaro, pidió paciencia a los líderes indígenas, aseguró que en la resolución de la Corte de Constitucionalidad no se suspendió la segunda vuelta, está prevista para el 20 de agosto y sigue vigente, solo se detuvo para realizar el cortejo de las actas, y hasta ahora se han concluido 12 departamentos.

En vilo

La Corte de Constitucionalidad (CC), aceptó provisionalmente un amparo el sábado pasado, promovido por un grupo de nueve partidos políticos que rechazan los resultados.

La corte ordenó al Tribunal Superior Electoral suspender provisionalmente “la calificación y oficialización de resultados”, y la revisión de las actas electorales.

Las autoridades electorales y fiscales de partidos políticos iniciaron este martes la revisión de los resultados de las elecciones presidenciales del 25 de junio ordenada por la CC, una medida que ha desatado críticas internacionales y locales. El recuento de las actas comenzó el martes por la mañana en el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE) en el Parque de la Industria de la Ciudad de Guatemala. Los 48 Cantones de Totonicapán pide a CC revocar resolución Vía Edwin Bercián y Paulo Marroquín, Emisoras Unidas 89.7 FM*

