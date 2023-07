Impresionantes videos de tornado que azota Canadá

Como sacado de una escena de ‘El mago de Oz’, un gigantesco tornado azota a varios condados de Alberta, Canadá.

Como sacado de una escena de ‘El mago de Oz’, un gigantesco tornado azota a varios condados de Alberta, Canadá. Las impresionantes imágenes captadas muestran cómo atraviesa un campo montañoso y justo cuando es un día feriado nacional.

Las imágenes que han estado circulando muestran al enorme tornado atravesando Didsbury, Alberta, donde el cazador de tormentas Aaron Jayjack ha estado documentando el desastre natural toda la mañana y publicando impresionantes imágenes en primer plano del tornado.

Medios locales detallaron que hay personas heridas y decenas de casas dañadas en el condado de Mountain View, derivado de este enorme fenómeno climatológico.

Al respecto, la Real Policía Montada de Canadá emitió una alerta para advertir a los habitantes a buscar un refugio y ponerse en lugares seguros, debido al enorme tornado.

Otros videos captaron el momento en que el tornado pega fuerte en varias casas y granjas, lo que dejó a su paso escombros y objetos volando por doquier debido a su fuerza.

El tornado provocó que se emitiera una alerta de emergencia en Alberta este sábado por la tarde. Las siguientes localidades están incluidas en la advertencia: Sundre, Olds, Didsbury, Cremona y Carstairs.

Residentes de Alberta reportaron árboles caídos, vehículos agrícolas volcados y casas con graves daños. Los meteorólogos de Canadá rastrean una fuerte tormenta eléctrica, la cual es la que está produciendo el tornado. Se esperan fuertes vientos, granizo grande y lluvias intensas.

Horryfying footage showing the current scale of a forest fire in Alberta, Canada 🇨🇦. 10,000 hectares of trees involved. Forest fire season is occuring earlier, and lasting longer. There is nothing normal about what’s happening.

Time we act on climate!

pic.twitter.com/0EN7kjgnjG

— Erik Solheim (@ErikSolheim) June 26, 2023