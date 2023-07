Inicia reconteo de votos electorales, incertidumbre por orden no contemplada en LEPP

Decenas de partidos políticos festejaron el amparo que les otorgó la Corte de Constitucionalidad (CC) por supuestas irregularidades en actas de escrutinios. Sin embargo, misiones de observadores electorales insisten en respetar la decisión popular en las urnas, ya que el oficialismo intenta seguir eliminando contrincantes en las cortes.

La actuación del máximo tribunal en los resultados electorales alerta a diferentes sectores por decisiones que no se contemplan en la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP) y su reglamento.

Los magistrados de la CC ordenaron que las Juntas Electorales Departamentales y la del Distrito Central convocaran a una nueva audiencia de revisión de escrutinios.

Pero lo que preocupa a algunos es que los magistrados permiten que se presenten objeciones e impugnaciones que estimen pertinentes.

Además, el amparo a políticos tradicionales fija que se realice un cotejo entre las actas del proceso electoral a “efecto de determinar si cada una cumple con los requisitos legales y, en caso se pudo haber alterado el resultado”, las juntas electorales introduzcan las modificaciones pertinentes.

La presidenta del TSE, Irma Palencia, indicó que entre hoy y hasta el jueves se llevará a cabo el nuevo conteo y así cumplir con el plazo de los cinco días, para lo que fueron citados los fiscales de los partidos políticos y delegados del TSE.

“La finalidad es repetir o hacer de nuevo las audiencias de revisión de escrutinios. Nosotros tenemos información importarte referente a los totales de posibles inconvenientes que han señalado y estamos a la espera de que terminen3, no podemos hacerlo antes”, comentó Palencia.

La funcionaria reconoció la autonomía que tienen de su trabajo y así entregar el acta número ocho y hacer las apreciaciones.

Palencia explicó que en cada audiencia pueden darse casos, que dependerán de las inconformidades por las peticiones, porque la “Corte manifestó uno de los temas que están por fuera de lo normal de lo que es una revisión de escrutinios”.

Se basan en la ley

Ante la resolución de la CC, que ordena no oficializar los resultados para conocer las autoridades electas y los candidatos presidenciales a segunda vuelta, abogados y constitucionalistas señalan que no se puede dar un recuento de votos porque no está establecido en la LEPP, solo la revisión de actas.

Asimismo, recordaron que los únicos autorizados para el conteo de votos son las Juntas Receptoras de Votos, donde resaltan la importancia del resguardo de la ciudadanía de los votos.

A la vez, la LEPP establece que las actas deben contar con las firmas de los tres miembros de las juntas y por los fiscales presentes, por lo que piden no dejarse asustar por algunas actas que presenten los fiscales si no cuentan con datos del día de las elecciones.

