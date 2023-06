CSJ retira inmunidad al diputado José Armando Ubico

El legislador llegó al Congreso por el partido Todos y buscaba su reelección con la agrupación política Nosotros, pero el TSE le negó su inscripción. Es requerido por Estados Unidos por narcotráfico.

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió retirar la inmunidad al diputado al Congreso de la República por Sacatepéquez, José Armando Ubico Aguilar, quien llegó al Legislativo con el partido Todos.

Esto quiere decir que el legislador Ubico Aguilar podrá ser investigado por el Ministerio Público (MP).

No acude a audiencia

En marzo de este año, Ubico Aguilar decidió no acudir a la Sala Primera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, a entregar sus pruebas de descargo por el proceso de retiro de inmunidad que se seguía en su contra.

En su lugar envió a su abogado quien entregó una excusa para no presentarse, no obstante, el juez pesquisidor consideró que el citado fue el parlamentario y no su abogado, por lo tanto no aceptó la excusa y apercibió al congresista José Ubico, para que presente sus pruebas de descargo, antes que finalice el plazo para entregar el informe de las pesquisa, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El pasado 16 de febrero se confirmó que la Corte de Constitucionalidad (CC) no otorgó un amparo provisional solicitado por Ubico, con el que buscaba dejar sin efecto la resolución de la CSJ, de fecha 10 de enero, que le dio trámite a la solicitud de retiro de inmunidad promovida por el Ministerio Público (MP).

En esa oportunidad la CC indicó en la parte resolutiva que, “Las circunstancias no lo hacen aconsejable y porque no se dan los supuestos que prevé el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, se deniega el amparo provisional solicitado”.

Requerido por EE.UU.

El Ministerio Público, por petición del gobierno de Estados Unidos, presentó el pasado miércoles una solicitud para retirarle la inmunidad al diputado José Armando Ubico, señalado, de temas relacionados con el narcotráfico, razón por la que se pide su extradición hacia ese país norteamericano.

En esa ocasión, el ente investigador presentó otras tres solicitudes de antejuicio contra dos alcaldes y un diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), todos señalados por el mismo delito de Ubico.

No fue inscrito

Por su parte, la Dirección del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral (TSE) resolvió rechazar la postulación del partido Nosotros del actual diputado al Congreso de la República, que buscaba la reelección a una curul en dicho organismo.

* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7

