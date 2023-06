Giovanni Reyes: “Una persona decepcionada puede tomar decisiones terribles”

El economista y catedrático universitario hace un llamado a los guatemaltecos a evitar que el panorama del país siga en deterioro. La apuesta del partido Bienestar Nacional (Bien) resalta que se debe elegir a gente preparada para la administración de la nación.

Publicidad

Giovanni Efraín Reyes Ortíz, candidato del partido Bien, fue entrevistado por Publinews de cada a las Elecciones Generales 2023.

¿Qué lectura hizo para regresar al país y lanzarse por la presidencia?

El sistema económico tiene rasgos positivos; por ejemplo, la estabilidad monetaria, cambiaria, son cifras a nivel macroeconómicos, pero tenemos que hacer que toda la gente sienta ese beneficio, ya que la condición económica social del país es frágil. Pero si la situación sigue como hasta ahora, será peor en cuatro años, porque hay una dependencia peligrosa de las remesas, hay que tener un compromiso de tener las necesidades básicas y una vida con honestidad, pues conforme pasa el tiempo Guatemala se compara con Haití, como es la desnutrición.

¿Cuáles serán las primeras acciones para cambiar la tendencia?

Primero queremos un país competitivo, libre, justo y solidario, dos componentes se trabajarán para lograrlo. Primero: Atacar la corrupción, hay personas que hablan que hasta el 42% del presupuesto se pierde y el total del presupuesto está llegando a Q120 mil millones. Luego: Enfrentar la inseguridad, no es posible que un vendedor sea víctima de extorsión. A partir de eso se trabaja en la sustentación, uno será la nutrición y alimentación, porque los problemas son complejos, si alguien le da una solución simple, una fórmula mágica que no existe en ciencia política, la llamamos demagogia. Segundo: Generar empleo, apoyo preferente a la micro, pequeña y mediana empresa. Y el tercero: Infraestructura, carreteras, puertos y aeropuertos, como banda ancha porque el mundo cambió. También la educación, por lo que queremos impulsar una reforma educativa.

¿Contempla una reforma fiscal para generar empleo?

Se debe olvidar el aumento de impuestos, por eso repito el control de la corrupción, para tener excedentes. Además, se debe revisar la capacidad ejecutiva del Gobierno, porque tampoco se trata de gastar por gastar, por lo que la calidad de la ejecución que sea efectiva. Lo que queremos es un presidente que dé resultados y sea recordado porque trabajaba 14 horas. Si hay interés por resolver los problemas, vamos a encontrar una fórmula. En mi presidencia, cada 15 días se harán consejo de ministros en los municipios. Hay que trabajar en la legitimidad y que no solo sean los votos. En la vida no hay más práctico que una buena teoría.

¿Qué acciones fijará para combatir la corrupción?

Las opciones son: Revisar los encargados de controlar la justicia, si no podemos poner a un Herodes o Drácula. Otra de las medidas es una restructuración pertinente en la Contraloría General de Cuentas, revisar las comisiones de licitación con gente profesional y honorable. Reformar la Ley de Servicio Civil porque ahí se da el problema de las plazas fantasma e impulsar una cultura de legalidad, dar formación sobre temas éticos como era antes. Y por último, que todas las instituciones del Estado tengan una certificación internacional ISO antisobornos.

¿Cómo se compromete para tener funcionarios probos?

Lo importante son los resultados. Hay un proverbio adjudicado a los mayas: “En la vida para la verdad, el tiempo, para la justicia, Dios”. Una sugerencia a los electores en no creerle nada a nadie, sino vean lo que los candidatos han hecho con su vida para tener un referente de lo que son. Se eligió a un cómico, lo digo con respeto, y no salió como George Washington. Los gobernantes tienen que ser los primeros trabajadores eficientes, eficaces y oportunos.

¿Es necesaria una reducción de instituciones o funcionarios?

Esa normativa no puede ser general, hay sectores que se deben fortalecer como salud y educación, pero hay secretarías que desconozco su trabajo. No me niego a quitar la burocracia si es innecesaria. El criterio debe ser la eficiencia, generación de resultados. Hay que tener cuidado porque hay una sociedad cansada, decepcionada y angustiada y eso es peligroso porque una persona angustiada puede tomar decisiones terribles.

Conociendo a Giovanni

¿Pasatiempo favorito? Ejercicio, leer y estudiar matemáticas

¿Comida favorita? Tamales y paches

¿Qué música escucha? Mozart y Beethoven

¿Lugar favorito del país? Antigua Guatemala

¿Cuál fue el último libro que leyó? “El poder del mito” y “¿Por qué fracasan los países?”

¿Hace algún ritual por las mañanas? Meditación y oración

¿Cree en las supersticiones? No

¿Qué lo pone de malhumor? Difícil

¿Qué le levanta el ánimo? La fe de tener mejores condiciones para la gente y música clásica

¿Cuál es su película favorita? Amadeus

¿Apoya a China o Taiwán? No creo que sean excluyentes.

El polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? Lamentablemente, monumento de mucha ineptitud

¿CICIG? Buena idea que dio resultados alentadores, pero hubo abusos y expansión de su jurisdicción

¿Tráfico? Espantoso, problema de una urbe poca desarrollada

¿Autopista Escuintla a Puerto San José? Pequeño, incompleto para la necesidad del país

¿Matrimonio igualitario? Tema de carácter personal, preocupa agenda de género

¿Reguetón? Derecho de jóvenes en tener apuestas musicales

¿TikTok? Comunicación rasgo interesante

¿Ricardo Arjona o Gaby Moreno? Los dos tienen grandes méritos

¿Selección Nacional de Futbol? Producto de la misma condición social

¿En un redondel quién lleva la vía? El de la mano derecha

¿La patria del criollo? Obra, perspectiva de la colonia, no necesaria la perspectiva histórica, se puede no estar de acuerdo, pero no ignorarla

¿Qué canción resume su vida? Muy difícil

¿Viajaría al pasado o al futuro? Al futuro, tal vez

¿Con cuál personaje famoso cenaría? Bernhard Riemann y Angela Merkel

¿Con cuál pierna patea? Derecha

¿Cuál es la promesa más repetida en campaña política que no se cumple? Ser un país desarrollado o de un régimen austero.

Oportunidad

“El salario no es generalizado, es el precio que hay de uno de los factores de producción que es el trabajo. Hay trabajo calificado y no, hay que meter toda la carne al asador en la educación y preparación técnica porque las máquinas tienden a sustituirnos. La atracción de inversión y fortalecer la educación nos puede llegar a nivelar con precios de mercado del salario, que deben estar en contexto de libre competitividad”.

(Visited 22 times, 22 visits today)

Publicidad