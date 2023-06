Farchi: “Es culpa de quien los nombra, que los corruptos estén en los puestos”

El empresario con orígenes judíos nuevamente busca la presidencia del país. Entre sus planes está trabajar con las autoridades de otras instituciones estatales para generar certeza jurídica para atraer inversión.

El candidato presidencial del partido Azul, Isaac Farchi, brindó una entrevista relacionada con sus aspiraciones a la presidencia de la República.

¿Cuál es la diferencia para volver a lanzarse para presidente?

Hicimos nuestro propio partido, no estoy corriendo invitado por nadie, no estoy en estructuras que no son nuestras, con gente que cuando la conocí me di cuenta de la clase de gente que era, el grupo que tenían conformado no me gustó y por eso nos salimos de donde estábamos invitados y decidimos hacer nuestro partido con la intención de llenarlo con gente como nosotros. El primer lema del partido fue “aves del mismo plumaje vuelan juntas”, y de las situaciones que se hablaron era no incluir zopilote y entre los reglamentos se acordó que no íbamos a aceptar esta primera vez ni un solo diputado a la reelección, que esté actualmente en el Congreso, y ni un alcalde a la reelección. No íbamos a comprar candidatos, ni permitir que nadie nos comprara posiciones, todos tenían que salir del trabajo de la formación del partido.

¿Cuáles son las prioridades del plan de trabajo?

El partido se conformó para gobernar, no solo ser electorero. Entendemos que hay que ganar, pero no llegar a improvisar, hay que hacer cambios por capas y saber a quién estamos poniendo arriba.

¿Volverá a dar su apoyo a un candidato presidencial en caso de no ser usted quien esté en segunda vuelta?

Seguiré diciendo que un político tiene que hablar porque somos líderes, nos podemos equivocar porque somos humanos, somos un partido que la gente oye, quedarse callado es ser un mal líder, es como un general que insta a los soldados a entrar a la guerra y una vez empezada la guerra no vuelven a ver al general, porque en la primera vuelta se define quiénes van a la final. Sí hay demasiados señalamientos en los candidatos, desgraciadamente, nacieron muchos partidos que me decepcionó porque fue una puerta abierta para que esas personas señaladas ahora tuvieran otra opción a donde irse a inscribir y a muchos les cobraron los puestos, pues algunos que lo ven como un negocio personal y no como plan de nación. Entonces, se tendrá que analizar, porque al final tiene que haber un presidente, hay una diferencia a la vez pasada cuando le dimos el apoyo al presidente Giammattei, tratamos de hablar con Sandra Torres, pero, desgraciadamente, la estructura de filtros que ella tenía no permitieron llegar hasta ella. Cuando se habla con Giammattei, presenta su plan de gobierno y dimos nuestra opinión, pero vimos que el otro partido tenía 52 diputados, sabíamos la injerencia en la Corte Suprema y en la Corte de Constitucionalidad, entonces tenía el Legislativo y el Judicial, por lo que no le íbamos a regalar el Ejecutivo, porque iba a haber un partido con los tres poderes, por lo que se tendrá que ver la mejor opción para el país y con quién se va a poder trabajar, porque también tenemos una agenda, puntos de vista de cómo cogobernar.

¿Cuáles medidas impulsará para combatir la corrupción?

La corrupción se arregla desde el Ejecutivo; tenemos que destruirla, los corruptos son enemigos del país y es culpa de la cabeza que los nombra que esos corruptos estén en los puestos. La gente que se va a poner, ya trabajo con ella, porque si nos falla, nos está fallando primero al guatemalteco que nos escogió y otra a mí porque la puse en un lugar que lo usa para beneficio personal.

¿Cómo hará para retomar la certeza jurídica y mantener la independencia de poderes?

Tenemos que entender que si no hacemos cogobierno, no vamos a salir adelante, no importa su ideología, ya que todos representan una parte de la sociedad, hay que ponernos de acuerdo, lo vemos en países donde gana un partido, pero no puede gobernar solo; pero lo que existe acá son cuotas de poder y hay que luchar contra el abuso de autoridad.

¿Cómo hacer para atraer inversiones?

Hay dos motivos por los que los inversionistas no se quedan en el país. Tenemos 37 leyes, pero hay que hacer una nueva ley para atraer inversiones porque la intención no es que venga a la capital y daremos incentivos.

Conociendo a Isaac

¿Pasatiempo favorito? Leer

¿Comida favorita? Comida judía del Mediterráneo

¿Qué música escucha? Soy setentero, ochentero, Queen

¿Lugar favorito del país? Chiquimula y Petén

¿Cuál fue el último libro que leyó? La cadenita, historia sobre el holocausto

¿Hace algún ritual por las mañanas? Rezo

¿Cree en las supersticiones? No

¿Qué lo pone de malhumor? Las injusticias sociales, las mentiras

¿Qué le levanta el ánimo? Gente de éxito, la sonrisa de los niños

¿Cuál es su película favorita? Lo que el viento se llevó

¿Apoya a China o Taiwán? Los dos, hay que entender el problema interno.

El polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? Sumamente necesario, pésimamente construido

¿CICIG? Cumplió su función, pero no hizo su trabajo

¿Tráfico? Detestable, se necesita hacer un cambio municipal

¿Autopista Escuintla a Puerto San José? Obsoleto, motivo para no llevar a cabo planes

¿Matrimonio igualitario? En contra

¿Reguetón? No me gustan las palabras, pero el ritmo me gusta

¿TikTok? Un medio de comunicación ágil

¿Ricardo Arjona o Gaby Moreno? Depende

¿Selección Nacional de Futbol? Desastre, pero no por los deportistas, sino por el sistema

¿En un redondel quién lleva la vía? En el país, el más macizo

¿La patria del criollo? No lo conozco

¿Cuál serie actual le gusta? La catedral de la mar

¿Cuál canción resume su vida? Vive de Napoleón

¿En qué época le gustaría haber vivido? Nací en la ideal

¿Con cuál personaje famoso cenaría? Golda Meir

¿Con cuál pierna patea? Derecha

¿A qué edad termina la juventud? Nunca

¿Cuál es la promesa en campaña que no se ha cumplido? No se ha cumplido nada.

Equipo

“Somos un partido diseñado para gobernar y con ese sentido estamos preparando el recurso humano, humano, que ha triunfado en lo privado y con la que se va a cambiar a los corruptos. No habiendo corruptos, se acabó la corrupción. En las mesas de trabajo están saliendo los líderes, por lo que será fácil escoger al gabinete de ministros”.

