Mulet: “Es indispensable cambiar el rumbo, si no vamos camino a una Nicaragua”

El expresidente del Congreso promete trabajar en educación y generar condiciones para que haya empleo y así atender el mercado consumidor que hay en América del Norte. Además, ofrece retomar el diálogo con sectores para modernizar la administración de justicia.

Publicidad

La entrevista con el candidato a la presidencia por el partido Cabal, Edmond Mulet.

¿Qué lo motiva para volver a buscar la presidencia?

La enorme y profunda preocupación sobre la degradación acelerada que lleva el país. Hay que recordar que se ha retrocedido en todos los índices de desarrollo humano, ha aumentado la pobreza general, la pobreza extrema, la desnutrición crónica y aguda, se ha degradado la calidad de educación, cobertura de salud, la infraestructura… Mi propósito es cambiar el rumbo de Guatemala porque si no vamos a un precipicio y si caemos en ese barranco no se sale. Aprendí en Naciones Unidas para administrar y supervisar Estados en crisis y Estados fallidos. No ha sido un gobierno que haya enfrentado, ni tratar de resolver los problemas que hay en el país.

¿Cuáles actores han influido para llevar al país a esa degradación?

Más que actores diría que son prácticas, actitudes dominantes y el mayor problema es la corrupción e ineptitud. Los niveles de corrupción son inimaginables y todas las instituciones están infectadas y si no se enfrenta la corrupción vamos a seguir en esta espiral de suicidio colectivo que nos va a llevar a un Estado fallido. Conozco funcionarios que no tienen ni la capacidad, ni la experiencia para asumir las funciones que se le han encomendado, hay personal en el Inguat que no habla inglés, están ahí porque son sobrinos de alguien o por compromisos políticos; falta de visión. Guatemala es el país que menos invierte en educación, lo cual es un lastre para el desarrollo. Este gobierno tiene el doble del presupuesto del gobierno anterior, pero las carreteras nunca habían estado tan malas.

¿Cuál es su compromiso de tener gente preparada en caso de ganar la presidencia?

Vea la hoja de vida de las personas, qué han hecho, en qué han trabajado, he demostrado la lucha contra la corrupción, cuando fui presidente del Congreso, eliminé las franquicias, ya que los oficiales del Ejército tenían derecho a franquicias, había derecho de importar vehículos sin pagar impuestos, al igual que bebidas alcohólicas. Es tema de principios y valores. La recompensa de un trabajo bien hecho es de ser la oportunidad para otros. He tomado el camino de servir al país, pero con sentido de urgencia, es indispensable cambiar el rumbo, si no vamos camino a una Nicaragua. Vea lo que está pasando contra los operadores de justicia, representantes de derechos humanos, contra periodistas y políticos. Vamos en la desinstitucionalización.

¿Cómo generar confianza para atraer inversiones?

El país tiene ventajas, como la generación de energía eléctrica. Se puede hablar de incentivos fiscales para nuevos inversionistas, que será caso por caso, como lo está haciendo México. En turismo se debe invertir porque es una industria sin chimeneas con gente capacitada en distintas áreas.

¿Qué hará para fortalecer el sistema de justicia?

Primero, elegir lo que está pendiente, como son los magistrados, para que culminen el ciclo que está pendiente, hay que romper la brecha generada por temas políticos. Vamos a crear “el acuerdo básico de consenso”, porque un gobierno solo no puede sacar los problemas del país. Hay que identificar con todos los sectores los problemas del país, fuera de temas ideológicos y partidarios; es darle mayor participación a la coordinadora de la modernización del sector de justicia. En este gobierno se eliminaron todas las instancias de diálogo, secretarías. La elección de magistrados es algo que se debe discutir en ese acuerdo básico, lo que ha faltado es ponernos de acuerdo.

¿Cuáles acciones establecerá para reducir la desnutrición?

Tenemos un programa, Cero a Siempre, donde se crearán 20 mil centros de atención para la primera infancia.

¿Cómo retomar el control en las cárceles?

Se debe nombrar a los 23 directores, se debe retomar esos espacios con cualquier recurso para garantizar la seguridad de los guatemaltecos.

Conociendo a Edmond

¿Pasatiempo favorito? Canotaje, jardinería y leer

¿Comida favorita? Fresas con crema

¿Qué música escucha? Clásica

¿Lugar favorito del país? Lago de Atitlán

¿Cuál fue el último libro que leyó? “¿Por qué fracasan los países?”

¿Hace algún ritual por las mañanas? El religioso

¿Cree en las supersticiones? No

¿Qué lo pone de mal humor? La arrogancia, el abuso, la ineptitud y la mentira

¿Qué le levanta el ánimo? El sol

¿Cuál es su película favorita? Casablanca

¿Apoya a China o a Taiwán? Taiwán.

El polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? Corrupción

¿CICIG? Pasado

¿Tráfico? Violación de derecho humano

¿El aeropuerto La Aurora? Ineficiente

¿Matrimonio igualitario? No regulado en el país

¿Reguetón? ¿Qué es?

¿TikTok? Útil

¿Ricardo Arjona o Gaby Moreno? Gaby Moreno

¿Selección Nacional de Futbol? Prometedora

¿En un redondel quién lleva la vía? El que va en el centro

¿La patria del criollo? Refleja la realidad

¿Cuál serie actual lo atrapó? La diplomática

¿Cuál canción resume su vida? No hay ninguna

¿Viajaría al pasado o al futuro? Al futuro

¿Con cuál personaje famoso cenaría? Abraham Lincoln

¿Con cuál pierna patea? Con la derecha

¿A qué edad termina la juventud? No he llegado a esa edad, no lo sé.

Ejército en calles

“Hay que sacar al Ejército a las calles y que apoye a la Policía. Es un momento de crisis, paralelamente tenemos que volver a institucionalizar a la PNC. Durante el gobierno de Jimmy Morales, la gente que estuvo en el Ministerio de Gobernación y la Policía descabezaron a los profesionales, politizaron de nuevo a la PNC. Hay que volver a capacitar a las personas, que llevará tiempo. Mientras tanto, hay que ocupar las calles, garantizar la seguridad. La corrupción para la graduación de mil 200 policías, pues hubo pagos de hasta Q15 mil para ingresar. Cualquier ascenso en la PNC es de hasta Q40 mil, los policías son víctimas de la corrupción”.

(Visited 21 times, 21 visits today)

Publicidad