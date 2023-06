VIDEO: mujer se defiende y ataca a motoladrones en Santa Catarina Pinula

La mujer fue interceptada a plena luz del día por dos ladrones en moto y uno la amagó con una pistola.

Cámaras de seguridad captaron el momento justo en que una mujer se defiende de dos motoladrones y logra recuperar sus pertenencias en las calles de Santa Catarina Pinula. En el video quedaron grabados los momentos en que dos sujetos a bordo de una motocicleta ubican a una mujer que camina por una solitaria calle a plena luz del día, cuando la interceptan y uno de ellos se baja de la motocicleta para amenazarla con una pistola y robarle sus cosas.

El ladrón que agarra por sorpresa a la mujer parece pedirle su celular, y cuando la mujer se lo saca del cuerpo y lo entrega, le dice que le dé su bolsa y se la arrebata del brazo sin dejar de apuntarle con el arma de fuego, aunque la mujer le dice que no trae nada de valor, mientras su cómplice espera arriba de la moto listo para huir.

Sin embargo, la mujer empieza a forcejear con el ladrón y grita, es entonces, que el sujeto sube a la moto. Los motoladrones huyen a prisa y nerviosos por los gritos de la víctima, quien logró quedarse con sus pertenencias.

El atraco ocurrió a plena luz del día y ante la mirada de varios testigos. Sin embargo, ninguno intervino para auxiliar a la mujer. El video dividió opiniones en redes sociales ante la acción de la víctima.

“¡Valiente! Gracias a Dios no le dispararon”; “El mensaje que hay que dar es no ponga en peligro su vida”; “Más que valentía, fue temeraria porque gracias a Dios no es otra víctima”; “Aquí solo puso su vida en riesgo con la suerte de que ellos no dispararon”, dicen algunos de los comentarios.