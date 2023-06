Aplican criterio de oportunidad a mujer que disparó en Tucurú

El incidente armado entre simpatizantes de VALOR y la UNE ocurrido en abril pasado, en Tucurú.

Publicidad

El incidente registrado entre simpatizantes de los partidos Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) y Valor, en Tucurú, Alta Verapaz ocurrido en abril pasado, fue resuelto a través de una medida desjudicializadora.

En un video que fue ampliamente difundido en redes sociales se observa cuando varias personas tienen un intercambio de palabras, pero los ánimos se salieron de control y una de ellas accionó un arma de fuego.

La mujer que desenfundó la pistola fue identificada como Susan Ponce, quien formaba parte de la seguridad del partido Valor en Alta Verapaz y estaba afiliada a dicha organización. De acuerdo con medios locales, la persona antes mencionada discutía con Perla López y Ramiro García, quienes aparentemente son dirigentes de la agrupación política UNE.

Según @MPguatemala , tras aplicación de criterio de oportunidad,se resolvió que mujer simpatizante de VALOR que accionó su pistola cuando discutía con seguidores de la UNE, tiene prohibido usar armas de fuego por un año y debe pagar por resarcimiento Q4 mil a institución benéfica pic.twitter.com/mUYShSbrzb — Karla Marroquín (@kmarroquin_eu) June 6, 2023

De acuerdo con el Ministerio Público (MP) se aplicó el criterio de oportunidad, derivado de lo cual el órgano jurisdiccional resolvió, que la mujer que accionó su pistola tiene prohibido el uso de armas de fuego durante un año; además debe realizar un resarcimiento económico por el daño social causado, consistente en un pago de Q4 mil a favor de una institución benéfica del municipio.

Expulsada

Mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales, la candidata a la presidencia por la coalición de partidos Valor y Unionista, Zury Ríos Sosa, indica que solicitó que la persona que fue grabada con atuendos del partido y disparando al piso para amedrentar a personas, fuese separada de la campaña electoral.

“Pueblo de Guatemala, he solicitado a la secretaria general del partido Valor, Ingrid Bernat, separar inmediatamente de la campaña electoral a la persona involucrada en los incidentes en Alta Verapaz. No aceptaré ningún acto de violencia que cause temor a los guatemaltecos, venga de donde venga”, indica el texto que acompaña el video.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

(Visited 10 times, 10 visits today)

Publicidad