Príncipe Harry comparecerá ante tribunal en causa contra diario sensacionalista

El príncipe Harry será el primer miembro de la familia real británica en declarar ante la justicia en más de un siglo.

El príncipe Harry comparecerá el martes ante el tribunal londinense que juzga a un diario sensacionalista contra el que debe testificar. Harry y otras celebridades acusan a Mirror Group Newspapers (MGN), editor del diario Mirror y la revista Sunday People, entre otras publicaciones, de haber recopilado información sobre ellos de forma ilegal, incluida piratería telefónica.

Los medios británicos preveían que el hijo menor de Carlos III, de 38 años, se personase el lunes en el juicio contra MGN. Periodistas y fotógrafos lo esperaban desde primera hora de la mañana a las puertas de la Alta Corte de Londres. Pero su abogado, David Sherborne, informó que no subirá al estrado hasta el martes, explicando que estuvo celebrando el segundo cumpleaños de su hija en California y no llegó al Reino Unido hasta el domingo por la noche.

El duque de Sussex no había vuelto a su país desde la ceremonia de coronación de su padre, el rey Carlos III, el pasado 6 de mayo, a la que asistió sin su esposa, Meghan Markle, y tras la cual regresó inmediatamente a Estados Unidos, donde ambos residen desde 2020.

Histórica declaración

El príncipe Harry se convertirá en el primer miembro de la familia real británica en declarar ante la justicia en más de un siglo, desde Eduardo VII, que lo hizo en un juicio por difamación en 1890, antes de convertirse en monarca.

Harry, que sacudió a la monarquía británica cuando junto a Meghan anunció hace más de tres años que abandonaban la institución, tiene otras demandas abiertas contra la prensa de su país. La pareja alegó la insoportable presión de los medios, y ataques racistas contra la actriz mestiza, entre sus motivos para dejar el Reino Unido.

Harry ya compareció por sorpresa en un tribunal londinense en marzo, en otra demanda por violación de la privacidad presentada por varios famosos -incluido el cantante Elton John- contra el grupo Associated Newspapers Ltd, editor del diario Daily Mail. Pero en ese juicio no declaró, sino que presentó su testimonio por escrito.

El príncipe, quinto en la línea de sucesión al trono, y su esposa mantienen muy tensas relaciones con los medios.

*Con información de AFP

