Zury Ríos: “Promoveremos el pago del ISR en especie y eliminar el ISO”

Con tono firme, la exdiputada asegura que de ganar la presidencia no incluirá entre sus filas para trabajar a parientes ni amigos. Asimismo, apuesta por la modernización en educación y trabajar por la unidad nacional para lograr los consensos en temas nacionales.

Publicidad

La candidata presidencial de la coalición Valor-Unionista, Zury Mayté Ríos Sosa, accedió a una entrevista con Publinews.

¿Cuáles son las prioridades de su plan de trabajo?

Hemos encontrado que hay dos prioridades para el país. La primera es la seguridad, porque no hay inversión, no hay empleo, ni crecimiento económico; cuando hablo de ese tema, también de la seguridad de vida y de la propiedad de las personas, que son víctimas de la extorsión, no solo por los privados de libertad, sino por familias viviendo de ese delito. Muchos robos, secuestros, homicidios… la violencia nos afecta todos los días, por eso hay que asignar los recursos necesarios, tener calidad en el gasto, con una ejecución eficiente y proveer a las fuerzas de seguridad de armamento, tecnología y vehículos para que respondan a las denuncias, con respuestas en canales de emergencia. Además, una reclasificación de los privados de libertad y recuperación de las cárceles, con depuración, porque hay agentes contaminados. El segundo es la economía y lo único que puede apoyar eso es si bajamos los aranceles, si proveemos de incentivos fiscales y no fiscales, entonces las industrias van a generar empleo, vamos a hacer una eliminación progresiva de aranceles para que inviertan y generen empleo en los departamentos, no más aranceles para la tecnología, materias primas y medicamentos, lo que se puede hacer desde el Ejecutivo porque queremos políticas públicas que faciliten la inversión. Pero, con acompañamiento en salud y educación.

¿Cómo recuperar la confianza en seguridad cuando en sus filas hay personas que realizaron destituciones en la PNC?

Tengo libertad total de nombrar en el gobierno a las personas que quiero, es parte de los acuerdos de la coalición política. Las personas que se mencionan son candidatos al Congreso, no las he considerado como parte del ejercicio del gobierno en el Ejecutivo, son cuestiones distintas. Por ejemplo, el candidato a la vicepresidencia fue nombrado por mí, no fue que me lo pidiera el partido de la coalición.

¿Cómo trabajar con los organismos y mantener la independencia de poderes?

La Constitución es clara en los pesos y contrapesos, no puede haber subordinación entre los organismos del Estado, lo que debe haber es una coordinación, cooperación para temas de país, pero cada uno tiene una función y se debe respetar. Ejemplo: Trabajar con el vicepresidente, ya que la figura de la Vicepresidencia es decorativa o se le han permitido funciones presidenciales, o se les ha permitido a primeras damas tener funciones presidenciales y vicepresidenciales, hay que respetar la institucionalidad.

¿Cuáles son las primeras acciones que implementaría al llegar al poder?

En los primeros 100 días hemos hablado de trabajar en seguridad con las fuerzas de tareas de la Policía Nacional y fuerzas armadas. Sabemos que el 60% de los crímenes se dan en Guatemala y Escuintla. Vamos a focalizar esfuerzos y se perciba una vida con paz. Hemos avanzado en temas para la eliminación del Impuesto Sobre Solidaridad, no a cambio de otra figura. Vamos a poner la iniciativa para pagar el Impuesto Sobre la Renta en especie, que construyan una escuela, remocen un hospital, construyan una carretera, amplíen a cuatro carriles, construyan como quieran, no con opacidad o arbitrariedad, eso sí, con reglas claras, manual de precios que la SAT evaluará, queremos que los impuestos lleguen directamente a la población.

¿Qué garantía tienen los guatemaltecos de que escuchará las denuncias ciudadanas?

No voy a llevar al servicio público, al Ejecutivo, como ministros, ni a mis parientes, ni amigos, ni a compadre, queremos funcionarios que tengan rendimiento de cuentas y profesionales de lo que hacen. Todos estamos bajo la ley. Nunca he estado en el Ejecutivo, no he sido objeto de demanda penal, he rendido cuentas, he escuchado a la comunidad, no hubiese sacado leyes si no fuera con el respaldo de la organización de la sociedad, porque sé escuchar y tengo palabra.

Conociendo a Zury

¿Pasatiempo? Estar con mi familia y mascotas

¿Comida favorita? Jocón, chiles rellenos, los postres

¿Qué música escucha? Bossa nova, pero he aprendido otros ritmos

¿Lugar favorito del país? Antigua Guatemala

¿Cuál fue el último libro que leyó? Inquebrantables

¿Hace algún ritual por las mañanas? Orar y llevar a mi hija al colegio

¿Cree en las supersticiones? No

¿Qué la pone de malhumor? La indisciplina, el incumplimiento

¿Qué le levanta el ánimo? La gente que procura hacer las cosas bien

¿Cuál es su película favorita? La dama y el vagabundo

¿Apoya a China o a Taiwán? Taiwán.

El Polígrafo

¿Libramiento de Chimaltenango? No se cumplió con los requerimientos necesarios

¿CICIG? En contra

¿Tráfico? Responsabilidad del poco apoyo del Ejecutivo al alcalde de la ciudad

¿El aeropuerto La Aurora? Prioridad para nosotros en los primeros 100 días

¿Matrimonio igualitario? Está establecido en la Constitución, entre un hombre y una mujer, es la base de la familia

¿Reguetón? Es interesante género

¿TikTok? Red moderna, ágil y con impulso de lo que ha hecho

¿Ricardo Arjona o Gaby Moreno? Ricardo Arjona

¿Selección Nacional de Futbol? Puede hacerlo mejor

¿En un redondel quién lleva la vía? Es un redondel

¿La patria del criollo? Interesante

¿Cuál canción identifica su vida? “Momentos”, de Julio Iglesias

¿Además del presente en qué otra época le hubiera gustado vivir? Me gusta el hoy, el hubiera es un tiempo que no se puede conjugar

¿A qué edad termina la juventud? Es un estado del espíritu, todo depende como vivimos

¿Cuál es la promesa más repetida que no se ha cumplido en campaña? Siempre dicen que cumplirán y no cumplen.

Corrupción

“Hablamos del código de ética, para el comportamiento del funcionario. La tecnología, cámaras, transparencia, lugares abiertos. Se ha presentado una reforma a la Ley de Compras y Contrataciones, que hace más de dos años está en el Congreso. Pero, en el Ejecutivo, hay que cambiar políticas, por ejemplo, en Salud, el que pida algo no lo compre, que el que compre no lo pague, y el que pague no lo pida ni lo compre, transparencia y control de pesos y contrapesos. Medidas que podemos establecer para transparentar los procesos. Es importante que el Ejecutivo se someta a una auditoría internacional externa, que, aunque requiere inversión, es necesaria para generar confianza en el proceso del trabajo de los funcionarios. También en los ministerios, los ministros sean de una tendencia y los viceministros de otra escuela o profesión y haya fiscalización”.

(Visited 39 times, 39 visits today)

Publicidad