Ataque mortal en Ucrania y llamado ruso a evacuar zona fronteriza bombardeada

Ataque ruso mató a una niña de dos años y dejó 22 heridos en la ciudad de Dnipró.

Las autoridades de Ucrania denunciaron este domingo dos ataques aéreos en el centro del país, uno que mató a una niña de dos años y dejó 22 heridos en la ciudad de Dnipró y otro contra un aeródromo.

Del otro lado de la frontera, el gobernador de la región rusa de Bélgorod, pidió a los habitantes que evacuaran las zonas sometidas a bombardeos, que se han intensificado en los últimos días.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, culpó a Rusia del ataque en Dnipró que, según un gobernador local, destruyó parcialmente dos edificios de dos plantas, diez casas particulares, una tienda y un gasoducto.

Añadió que había más víctimas atrapadas entre los escombros. Los bombardeos rusos sobre Ucrania arreciaron en semanas recientes, como también lo hicieron las incursiones de las tropas de Kiev en sentido opuesto.

In the evening on June 3 Russians have shelled #Dnipro.

2 year old child was killed, 22 civilians were wounded including 5 children.

2 two-storied houses and 10 cottages were partially ruined, 2 gas pipelines were damaged.#UkraineWar#RussiaIsATerroristState pic.twitter.com/urwxdlmMDg

— Citizen of Ukraine (@f_o_r_Ukraine) June 4, 2023