Juan Francisco Solórzano Foppa presentará memorial de aceptación de cargos

El abogado es acusado de la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal en la fase previa del juicio contra el periodista José Rubén Zamora.

Publicidad

El abogado, Juan Francisco Solórzano Foppa anunció este viernes 2 de junio, que presentará un memorial de aceptación de cargos, aunque asegura no hizo nada malo, ni cometió delito, pero se debe a que no tiene un juicio justo, ni lo tendrá.

Solórzano Foppa y el abogado Justino Brito, son señalados en el caso Chantaje, Impunidad y Lavado de Dinero, por la posible comisión del delito de obstaculización a la acción penal y patrocinio infiel, en la fase previa al juicio contra el periodista y fundador de elPeriódico, José Rubén Zamora.

“Están violando sistemáticamente muchos de mis derechos constitucionales y procesales, no estoy teniendo un juicio justo, no voy a tener un juicio justo”, manifestó Solórzano Foppa, al momento de anunciar que presentará un memorial de aceptación de cargos.

#AHORA Juan Francisco Solorzano Foppa dice que presentará un memorial de aceptación de cargos. “No tendré un juicio justo. No cometí ningún delito, pero lo haré simplemente para salir libre y seguir peleando con orgullo en contra de este sistema corrupto”, afirma | Vía… pic.twitter.com/fALvyQaVOE — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 2, 2023

El abogado indicó que “Tendría que salir pronto; está en la ley. Se supone que no pueden pasar más de cinco días sin que ocurra la audiencia y todas las personas que han aceptado cargos en este proceso han salido inmediatamente. Vamos a ver si aplican o no la ley parejo”, manifestó.

“Llevo cinco años, he portado estas esposas con orgullo”, expresó el abogado, quien aseguró que no cometió algo malo o delito, “Voy a salir de la cárcel a seguir litigando, los casos que he llevado contra la Fundación Contra el Terrorismo, contra el sistema”.

Solórzano Foppa indicó que que no se piensa irse del país, y expresó que continuará enfrentándose a la justicia, “pero ya no puedo confiar de la misma manera porque este sistema de justicia se lo han traído abajo”.

#AHORA Juan Francisco Solórzano Foppa: “He estado reflexionando en que este sistema, definitivamente, no me iba a dar un juicio justo (…) No me pienso ir; me voy a seguir sometiendo a la justicia, pero ya no puedo confiar de la misma manera porque este sistema de justicia se lo… pic.twitter.com/76j9sxhGRW — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) June 2, 2023

Agregó que el sistema de justicia está podrido, desde el Ministerio Publico, algunos jueces, la misma policía que utiliza personal de Antisecuestros o de Delitos contra la Vida, para detener a exfuncionarios.

Vía Omar Solís

(Visited 157 times, 157 visits today)

Publicidad