FUERTE VIDEO. Hombre es embestido por auto descontrolado en Villa Canales

Un video impactante capturó el momento en que un hombre fue lanzado por los aires después de ser embestido por un automóvil en el sector de La Virgen, en Villa Canales, hecho ocurrido el miércoles, 31 de mayo de 2023.

En las imágenes, se puede observar a dos hombres conversando en un costado de la calle principal, cuando de repente aparece un vehículo descontrolado y a gran velocidad. Aunque uno de los peatones logra correr hacia un costado, alertando a su compañero, el carro alcanza al otro de manera brutal.

El impacto fue tan fuerte que el hombre fue elevado varios metros en el aire. La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Villa Canales confirmó que el incidente ocurrió en el kilómetro 23 y reportó que el vehículo “perdió el control y se empotró”.

Tanto el hombre embestido como el conductor del vehículo resultaron heridos en el accidente, según el informe oficial. En los últimos fragmentos del video, se puede observar cómo el joven ileso corre hacia el interior de un edificio en busca de ayuda.

Este tramo de la carretera ha sido escenario de varios accidentes en las últimas semanas, generando preocupación entre los residentes de la zona. Las autoridades locales están investigando el incidente y se espera que tomen medidas para mejorar la seguridad vial en el área.

“Es increíble que la gente no entienda que no hay necesidad de andar a alta velocidad y menos en esos raspahielo tan inestables”; “Que desgracia. Gente ebria al volante haciendo daño a los demás”; “En el momento no te da tiempo de pensar solo es tu instinto de supervivencia. Lamentablemente lo ocurrido en Villa Canales”, dicen algunos de los comentarios.