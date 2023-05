La criósfera sufre cambios rápidos e irreversibles, advierte la ONU

“El tema de la criósfera no solo es un tema candente en el Ártico o en la Antártida, es también un problema mundial”, subrayan expertos.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió el martes que la criósfera, la superficie de la Tierra donde hay agua en estado sólido, sufre cambios rápidos y a veces irreversibles, por lo que es necesaria una coordinación internacional urgente para atajar las consecuencias del cambio climático.

El análisis de los cambios en la criósfera será una de las “principales prioridades” de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), según una resolución aprobada por unanimidad por los países miembros, indicó Clare Nullis, una portavoz del organismo.

The cryosphere is a top priority, given the increasing impacts of diminishing sea ice, melting glaciers, ice sheets, permafrost and snow on sea level rise, water-related hazards and water security, economies and ecosystems. #MeteoWorld 🔗 https://t.co/WvnTp2e4Gb pic.twitter.com/2JhYoJgg1T

— World Meteorological Organization (@WMO) May 29, 2023