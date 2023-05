Disparos y llamados a civiles a armarse en víspera de final de tregua en Sudán

El actual alto el fuego debe terminar el lunes por la noche, pero no fue respetado y se oyeron disparos a diario.

Habitantes de Jartum, Sudán, aseguraron haber oído disparos este domingo, en el sexto día de un alto el fuego poco respetado en el conflicto que enfrenta desde mediados de abril al ejército con los paramilitares.

Mientras los combates continúan, el gobernador de Darfur pidió a los habitantes de esa extensa región del oeste del país que se doten de armas, lo que alimentó los temores de una guerra civil.

Desde el 15 de abril, la guerra entre el ejército, dirigido por el general Abdel Fatah al Burhan, y los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), lideradas por el general Mohamed Hamdan Daglo, ha dejado unos 1.800 muertos, según la oenegé ACLED.

Ambos bandos se responsabilizan del no cumplimiento del cese al fuego, que tenía como objetivo permitir la llegada de ayuda humanitaria y facilitar los desplazamientos de civiles.

Pese a su fragilidad, Estados Unidos y Arabia Saudita, que negociaron este alto el fuego, quieren prorrogarlo más allá de su expiración, prevista para el lunes a las 19H45 GMT.

Los encargados de la ayuda humanitaria advirtieron que solo pudieron transportar cantidades reducidas de comida y medicamentos en un país en que 25 millones de sus 45 millones de habitantes necesitan esta ayuda para sobrevivir, según la ONU.

Los paramilitares dijeron estar “dispuestos a negociar la prórroga del alto el fuego”, pero con la condición de que sus adversarios respeten la tregua actual.

El ejército aseguró que “examinaba la posibilidad de aceptar una prórroga”.

Pero los combates continúan en un país donde el conflicto obligó a desplazarse a más de un millón de personas y más de 300.000 se refugiaron en países vecinos, según la ONU.

La situación resulta especialmente crítica en Darfur, la región más afectada por los combates junto con la capital Jartum y que a principios de los años 2000 ya sufrió una guerra devastadora.

The US and Saudi Arabia have called on the warring sides in Sudan to extend a fragile ceasefire as weeks of fighting reached a deadlock in the capital https://t.co/XgFV7i5sem pic.twitter.com/hWzCpP5utf

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 28, 2023