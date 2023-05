Fiscal Estuardo Campo atribuye su captura a denuncia espuria de la FCT

El exfiscal anticorrupción Stuardo Campo, quien investigó el caso del Libramiento de Chimaltenango, manifestó que ya se había puesto a disposición de la Fiscal General y de los tribunales.

El exfiscal de la Fiscalía contra la Corrupción y actual fiscal de Sección de la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, Estuardo Campo, capturado la mañana de este viernes 26 de mayo, señaló que su detención es por los delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, por una denuncia espuria presentada por la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).

“Es una denuncia espuria presentada por la Fundación Contra el Terrorismo, que sabemos que sistemáticamente se ha dedicado a la persecución de los operadores de justicia”, manifestó Campo tras ser trasladado a la Torre de Tribunales.

El fiscal indicó que no le sorprendió su captura, “Ya lo sabía y ayer mismo le informé a la señora Fiscal General de la República del Ministerio Público (Consuelo Porras) que estaba en la disposición y de los tribunales de justicia, porque no tengo nada que esconder, nada que ocultar, ni nada que temer, el señalamiento realmente no es imputable o atribuible de forma alguna a mi persona pero esos son temas que tendremos Que dilucidar obviamente ante el Señor Juez que ha ordenado mi captura”, agregó.

Campo, manifestó estar tranquilo y satisfecho por el trabajo realizado durante 12 años en el Ministerio Público, “También se que como fiscal anticorrupción o como jefe de la Fiscalía Contra la Corrupción, me hizo que ganar mucha animadversión de determinados sectores, definitivamente es parte de las persecuciones políticas que se han vuelto bastantes comunes y habituales en Guatemala, pero acá estoy con la frente en alto, no he cometido delito alguno”.

El exfiscal Stuardo Campo ya se encuentra detenido en Torre de Tribunales. Campo tuvo a su cargo la investigación del caso “Libramiento de Chimaltenango”, entre otros casos de corrupción.

De momento el Ministerio Público (MP) no se ha dado a conocer el motivo por el cual fue detenido el exfiscal contra la corrupción.

Campo fue trasladado de la Fiscalía contra la Corrupción a la Fiscalía a jefe de la Fiscalía de Tráfico Ilícito de Migrantes, por orden de la Fiscal General Consuelo Porras, en abril de 2021.

Campo y el Libramiento de Chimaltenango

Campo dirigió las investigaciones en el caso Corrupción en el Ministerio de Cultura y Deportes, por el cual se giró orden de captura contra el exministro de Cultura, Elder Súchite.

Al igual que estuvo al frente del caso Libramiento de Chimaltenango, por el que se ordenó la detención del exministro de Comunicaciones, José Luis Benito, y del exjuez Mynor Moto.

Entre las diligencias efectuadas por Campo y su equipo figuró:

Inspección de la infraestructura dañada.

Análisis de materiales utilizados.

Estudio de planos.

La última acción de Campo en la fiscalía contra la Corrupción, y relacionada con el referido caso, consistió en señalar que el abogado Mynor Moto habría recibido un soborno en efectivo para beneficiar a los sindicados, esto mientras gozaba de su calidad de juez Tercero Penal.

Tras años de estar al frente de la referida oficina, el 16 de abril de 2021 se confirmó que la fiscal general y titular del Ministerio Público, Consuelo Porras, realizó cambios de jefaturas en diferentes unidades de la institución.

