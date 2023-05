Carlos Pineda: “Perdimos ante un sistema fallido, un sistema cobarde”

El candidato suspendido llamó a votar nulo en las próximas elecciones, que se realizarán el domingo 25 de junio.

El candidato suspendido del partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, se presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) luego de conocerse el fallo que lo mantiene fuera de la contienda electoral. Posteriormente, realizó una transmisión por medio de sus redes sociales en donde señaló que perdió ante un sistema fallido.

“Perdimos ante un sistema fallido, un sistema cobarde que no se animó a dejarme participar en las elecciones libres”, dijo, entre lágrimas, el aspirante a la Presidencia. “Perdiendo resultamos ganando, perdimos ante un sistema fallido”

Pineda agradeció a todas las personas que lo acompañaron durante este tiempo. “Lastimosamente, la Corte de Constitucionalidad, que es el ente máximo en las decisiones jurídicas de nuestro país, nos dijo no, no a la democracia, no a la participación legal”.

Agregó en su discurso que la justicia en el país es injusta y que no le queda más que conformarse con el sistema ya establecido, ya que a su criterio quedó evidenciado que es una persona antisistema. “Pensé que solo con el apoyo del pueblo, el cariño de la gente, íbamos a poder obtener la Presidencia de la República”.

Una vez, durante una alocución en público y vinculada a su posible suspensión, el candidato se mostró sensible y entre lágrimas animó a los jóvenes a que participen en política: “Jóvenes, ahora tienen 15 años o 14 años incluso, todos esos jovencitos que con tanto cariño me abrazaban esperanzados a tener una Guatemala linda para todos dentro de 4 años ustedes van a tener 18 años; empadrónense y participen, miren nos han engañado durante mucho tiempo que a la política solo se mete gente sucia, yo le demostré que no, que habemos guatemaltecos que sufrimos por el abandono de este país”, afirmó.

Le corresponde al pueblo de Guatemala y a las futuras generaciones seguir en la lucha “yo siempre lo dije mientras la gente buena no se empiece a meter a la política jamás vamos a poder romper el esquema del reino de corrupción”, agregó.

Pineda llama a votar nulo

El candidato del partido Prosperidad Ciudadana, al que aseguraba en sus entrevistas que “pidió jalón”, acudió este viernes, 26 de mayo, a la CC y al TSE tras el fallo que lo mantiene fuera de las Elecciones Generales 2023, y llamó a los guatemaltecos a votar nulo. Asimismo, durante su transmisión virtual señaló que queda en la historia de Guatemala “como el único candidato, en la Guatemala contemporánea, capaz de poder enfrentar a un sistema solo con el pueblo”, pero que no fue suficiente.

