Hermana de Kim Jong Un alerta de “grave peligro” a EE. UU. y Corea del Sur

En una reunión esta semana en Washington, los mandatarios de Estados Unidos y de Corea del Sur advirtieron a Corea del Norte que si usa su arsenal, se enfrentaría a una respuesta nuclear y al “fin” de su régimen.

Kim Yo Jong, hermana Kim Jong Un, alertó que los planes de Estados Unidos y Corea del Sur de fortalecer su estrategia de disuasión ante Pyongyang conducirán a un “peligro más grave”, reportaron el sábado los medios estatales.

En una reunión esta semana en Washington, los mandatarios de Estados Unidos y de Corea del Sur advirtieron a Corea del Norte que si usa su arsenal, se enfrentaría a una respuesta nuclear y al “fin” de su régimen.

En la llamada Declaración de Washington, Joe Biden y Yoon Suk Yeol ratificaron la protección nuclear de Estados Unidos sobre Corea del Sur y el despliegue regular de activos estratégicos estadounidenses en la zona, incluido un submarino balístico nuclear.

En la primera respuesta de Pyongyang a la cumbre de los aliados en Washington, la hermana del líder norcoreano, Kim Yo Jong, afirmó que su país sigue convencido de que su estrategia de disuasión nuclear “debe perfeccionarse aún más”.

“Cuanto más se empeñan los enemigos en realizar ejercicios de guerra nucleares y cuantos más activos nucleares despliegan en la vecindad de la península de Corea, más fuerte se volverá el ejercicio de nuestro derecho a la autodefensa“, afirmó la influyente hermana de Kim, según la agencia de noticias oficial KCNA.

Además, agregó que el plan solo implicará “que la paz y la seguridad en el noreste de Asia y el mundo queden expuestas a un peligro más grave”.

🇰🇵🚨 Kim Yo Jong (sub-chefe de departamento do Comitê Central do Partido do Trabalho da Coreia) divulga posição sobre a “declaração de Washington” adotada entre os EUA e a Coreia do sul.

Na declaração ela disse:

A recente visita a Washington do presidente sul-coreano Yoon Sok… pic.twitter.com/yvefdWrRgG

— RPDC – Poder Popular (@RPDC_Brasil) April 29, 2023