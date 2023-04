Papa Francisco llega a Hungría para visita de tres días

Francisco fue recibido por una multitud de creyentes en Budapest, la capital de Hungría, en medio de un gran dispositivo de seguridad.

El papa Francisco, de 86 años, llegó el viernes a Hungría para una visita de tres días, que estará marcada por el drama de la migración en Europa y la guerra en Ucrania. Estaba previsto que el pontífice argentino se reuniera con la presidenta Katalin Novak y con el primer ministro Viktor Orbán.

Francisco fue recibido por una multitud de creyentes en Budapest, la capital de Hungría. Un imponente dispositivo de seguridad se desplegó en la ciudad, con calles cerradas y vigilancia policial.

Tras su llegada, el Papa pronunció su primer discurso, en el que deploró el “triste ocaso del sueño coral de paz, mientras los solistas de la guerra se imponen” e instó a recuperar el espíritu de la paz europea y a abandonar los intereses propios. “Es esencial volver a encontrar el alma europea: el entusiasmo y el sueño de los padres fundadores, estadistas que supieron mirar más allá del propio tiempo, de las fronteras nacionales y las necesidades inmediatas, generando diplomacias capaces de recomponer la unidad”, subrayó. La política internacional actual, lamentó, está “retrocediendo a una especie de infantilismo bélico”.

Antes de su discurso, Francisco habló con Orbán durante unos 20 minutos a puerta cerrada. Para el jefe de gobierno húngaro, de 59 años, la llegada del pontífice es un éxito diplomático.

Welcome to Hungary, @pontifex! It is important for Hungary that the spiritual leader of the Christian world is on the side of peace. pic.twitter.com/8GPvIuwe21

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) April 28, 2023