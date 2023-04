Captan actividad paranormal en hospital temporal de Petén (VIDEO)

Pánico en el hospital Covid en Petén: un perturbador video muestra actividad paranormal nocturna y causa revuelo en las redes.

El mundo aún cuenta con eventos que no podemos comprender del todo, por lo que surgen momentos que nos pueden atemorizar por el simple hecho que escapan a nuestro razonamiento, tal y como lo ocurrido en el Hospital Temporal Covid de Petén, en donde un hecho paranormal nocturno causa revuelo en redes sociales.

De acuerdo con imágenes difundidas por la página Recorrido de Leyendas GT, en horas de la noche se registró una actividad paranormal mientras un trabajador de salud realizaba labores de limpieza. El acontecimiento, ocurrido el 11 de marzo de 2021, quedó captado por las cámaras de seguridad de dicho centro asistencial.

La grabación muestra el momento exacto en el que una camilla empieza a levantarse ante la mirada del trabajador del hospital, quien atónito se queda viendo lo que ocurría, segundos después reacciona y se va del área.

“Nuestro leyendero Erick B. Montejo nos comparte este video, nos cuenta que sucedió en el hospital temporal de COVID en Petén. (Repetimos no somos investigadores paranormales) pero no hay que creer, ni dejar de creer saque usted sus conclusiones, y si quiere comentar recuerde la regla de Oro ‘siempre con Respeto’. Gracias Erick, muy interesante video ya sacaremos pronto un programa de ‘casos extraños y paranormales en hospitales y sanatorios’ (ninguno de estos videos es falso, ni actuado, nosotros no tenemos ese objetivo). Y recuerda que los humanos somos energía, y esa energía se impregna y queda muchas veces en el lugar donde partimos físicamente”, dice la publicación de Recorrido de Leyendas GT.