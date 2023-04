¡Es oficial! Biden buscará la reelección en los comicios de 2024

En el próximo año y medio, Biden tendrá la ventaja de estar en el poder, con su partido unificado, mientras que sus rivales republicanos apenas comienzan una compleja elección primaria.

Es oficial. El presidente Joe Biden anunció el martes que buscará la reelección en los comicios de 2024 en Estados Unidos, fuertemente cuestionado por su edad. El veterano político tendría 86 años cuando termine su hipotético segundo período, algo que siembra dudas incluso en su propia base electoral, donde muchos creen que es demasiado mayor.

Biden confirmó su candidatura por medio de un mensaje publicado en sus redes sociales. “Cada generación tiene un momento en el que ha tenido que defender la democracia. Defender sus libertades fundamentales”, escribió en un mensaje de Twitter, acompañado de un video. “Creo que este es el nuestro. Por eso me presento a la reelección como presidente de Estados Unidos. Únanse a nosotros. Terminemos el trabajo”, añadió.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.

That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly

— Joe Biden (@JoeBiden) April 25, 2023