Así luce el derrumbe que cobró la vida de un menor y dejó más de 10 viviendas soterradas

“Yo quise ser el superhéroe, el padre más ejemplar pero en el momento en el que me necesitaban no estuve”, lamenta entre lágrimas el padre del menor fallecido y suplica a la población por sus oraciones para que su otro hijo pueda sobrevivir.

Durante las últimas horas del pasado lunes, 24 de abril, se registró un derrumbe de grandes proporciones que dejó un menor fallecido, dos personas heridas y más de diez viviendas soterradas en la aldea Las Minas, Casillas, Santa Rosa. Cuerpos de socorro lograron rescatar a los hermanos Ian y Yedrian de 4 y 8 años, fueron llevados al Hospital Regional de Cuilapa junto a su progenitora, sin embargo, el más pequeño falleció en su ingreso al centro asistencial y el otro menor se encuentra en cuidados intensivos.

El padre de los menores, Johan Turcios, de 29 años, se encontraba trabajando en Nueva Santa Rosa cuando fue alertado de lo sucedido. Según relató a Publinews, corrió lo más que pudo para regresar a su casa, sin imaginar que era su hijo quien había muerto.

“Yo me encuentro como en shock, no sé si es un sueño, solo sé decir que mi hijo está tendido en una caja y no sé qué va a surgir de ahora para adelante”, expresó.

Johan busca entre los escombros de su casa algunas pertenencias, entre ellas algunos dibujos que fueron regalos de sus hijos días antes. Su esposa quien resultó con golpes leves le contó que se encontraba sacando con una escoba el agua que ya había empezado a ingresar a la vivienda, cuando escuchó un estruendo, corrió hacia la habitación donde dormía el más pequeño pero fue demasiado tarde, las paredes y el techo de su casa cayeron sobre ellos.

“Yo lo que pido a la gente es que nos apoye con sus oraciones para que mi niño de ocho años pueda sobrevivir, su estado de salud es reservado y se encuentra siendo atendido con oxígeno, bajo medicamentos para desinflamar un hematoma cerebral que sufrió”, explicó Johan y comentó que su esposa, quien no logró advertir que la montaña se estaba derrumbado porque la lluvia estaba muy fuerte, tiene golpes, pero que no son de gravedad.

Johan aún recuerda que la tarde del domingo se despidió de su familia, su hijo menor lo abrazó y le dijo que quería ser como él cuando fuera grande.

“Yo quise ser el superhéroe, el padre más ejemplar pero en el momento en el que me necesitaban no estuve”, lamenta entre lágrimas.

Labores tras derrumbe

La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) detalló que en el área permanecen brigadas de la institución para brindar apoyo, tomando en cuenta que hay labores en desarrollo para retirar la tierra.

