Embajada de EE. UU. anuncia aumento de precio para trámite de visa

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala anunció que, a partir del 30 de mayo de 2023, entrarán en vigencia las nuevas tarifas de procesamiento de solicitudes de visas.

Aunque se aclaró que este aumento en la cuota es a nivel global.

“Es la primera vez que sube desde el 2014 e incrementa solo en función de recuperar el costo de la prestación de los servicios de la Sección Consular. Las tarifas se utilizan estrictamente para financiar estos servicios”, indicó la sede diplomática en un video.

A partir del 30 de mayo de 2023 entrarán en vigencia, a nivel global, nuevas tarifas de procesamiento de solicitudes de visas. Conoce más detalles aquí: https://t.co/UjC0LKrSL0 pic.twitter.com/g60kXl8hT0 — US Embassy Guatemala (@usembassyguate) April 25, 2023

Visas aumentarán de precio

La Sección Consular de la Embajada de los Estados Unidos en la Ciudad de Guatemala es responsable de proporcionar servicios de visas a aquellos que buscan ingresar a los Estados Unidos por un período temporal y para aquellos que desean tener una residencia indefinida o permanente en los Estados Unidos.

El Departamento de Estado publicó una resolución final con respecto a los aumentos en ciertas tarifas de procesamiento de solicitudes de visa de no inmigrante (NIV) y la tarjeta de cruce fronterizo (BCC) para ciudadanos mexicanos mayores de 15 años. Estos aumentos fueron publicados en el Registro Federal el 28 de marzo y entrarán en vigor el 30 de mayo de 2023.

La Embajada de los Estados Unidos en Guatemala aclara que los solicitantes de visas que paguen la tarifa de procesamiento de solicitud de visa tienen 365 días desde el pago para hacer la cita independientemente de cuándo se realizó el pago. Esto aplica igual para todos los pagos realizados antes del 30 de mayo próximo.

Los nuevos precios

La tarifa de las visas de visitante por negocios o turismo (B1/B2), BCC y otras de NIV que no se basan en peticiones, como visas de estudiante y visas de visitante de intercambio, aumentará $25 dólares, es decir, de $160 queda en $185.

La tarifa para ciertas visas de no inmigrante basadas en peticiones para trabajadores temporales (categorías H, L, O, P, Q y R) aumentará $15 dólares, es decir, de $190 queda en $ 205 .

. Las visas de inversionistas aumentarán 110 dólares quedando en $315 dólares.

Las tarifas para la mayoría de las visas de no inmigrante que no se basan en peticiones se actualizaron por última vez en 2012, y algunas otras en 2014. Existen tarifas consulares que no se verán afectadas.

* Con información de Embajada de los Estados Unidos en Guatemala.

