Partidos gastan Q2.7 millones en primeros cinco días de campaña, instan a cumplir obligaciones de financiamiento

De las 30 organizaciones políticas que aspiran a cargos públicos, 15 entregaron sus reportes de gastos, 11 aún no cumplen con la ley, tres indicaron que no tuvieron movimiento y una no entregó el informe financiero. El incumplimiento de la legislación puede finalizar en la cancelación del partido político.

Publicidad

Los partidos Valor, Todos y UNE son los que gastaron más al inicio de la campaña electoral, según el reporte del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Los montos identificados para promocionar a sus candidatos son Q754 mil, Q646 mil y Q616 mil, respectivamente.

También la agrupación Compromiso, Renovación y Orden (Creo) desembolsó Q356 mil en los primeros cinco días de campaña.

Sin embargo, el reporte que presentaron los magistrados llama la atención, pues los partidos Vamos y Prosperidad Ciudadana reflejaron movimientos menores de Q53 mil, pero en redes sociales y en vallas se observó el logo de los partidos y solo reportan gastos por Q80.

El techo de campaña autorizado es de Q35 millones y la importancia en la rendición de financiamiento que deben hacer los partidos políticos es para evitar el lavado de dinero y, aunque los políticos ofrecen transparencia, son pocos los que revelan a sus verdaderos financistas.

Asimismo, el partido Azul informó que gastó Q85 mil en el comienzo de la campaña.

El magistrado del TSE Gabriel Aguilera indicó que las sanciones por incumplimiento son multas entre US$50 mil y US$200 mil e incluso la cancelación del partido, ya que están violando normas de financiamiento.

#GUATEVOTA2023 Recorrido por la zona 10 en el marco del primer día de la campaña electoral 2023. Ya se puede observar amplia presencia de propaganda electoral con los rostros de varios candidatos a cargos de elección popular | Vía @EBercian_PN pic.twitter.com/3E8dnFnOYo — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 27, 2023

Piden acatar normativa

Entre las organizaciones que todavía no entregan sus reportes de gastos están Elefante, Semilla, Podemos, PAN, Victoria, Partido Republicano y PIN, además de Winaq, MLP, Unión Republicana y Poder.

Irma Palencia, presidenta del TSE, explicó que se les hizo un requerimiento y se corrió audiencia para que cumplan con la entrega de gastos.

“Se exhorta a cumplir la norma, pero en caso de que se viole se sancionarán”, agregó Palencia.

La funcionaria comentó que tanto la Inspectoría como las unidades de Medios y Fiscalización hacen sus reportes, los cuales se contrastan con lo que reportan los partidos políticos, pero hubo un corrimiento de audiencias para que entreguen sus informes, ya que no tienen que ser forzados a cumplir con la normativa.

“La cifra reportada en gastos de campaña electoral en los informes financieros de financiamiento privado asciende a Q1.1 millones y el financiamiento público a Q1.6 millones, para un total de Q2.7 millones”, detalló el informe del TSE.

Por aparte, las unidades del ente electoral fiscalizan a 50 comités cívicos en 13 departamentos y 36 municipios.

Manual de delitos

Los magistrados del TSE entregaron a los partidos políticos los delitos electorales, por lo que pidieron compartirlos entre sus agrupaciones departamentales para evitar cometerlos.

Algunos de ellos son la coacción contra la libertad política, falsedad ideológica y material con agravación electoral, turbación del acto eleccionario, fraude del votante, abuso de autoridad, financiamiento no registrado e ilícito.

(Visited 9 times, 1 visits today)

Publicidad