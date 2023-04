Conde: “La alianza somos 12 partidos y mi candidatura es el resultado de mi desempeño dentro de ella”

Esto dijo el diputado del PAN y candidato presidencial del partido oficialista, "Vamos por una Guatemala Diferente", al referirse a cómo llegó a ser propuesto para aspirar a la primera magistratura del país.

El candidato presidencial del partido oficialista Vamos, Manuel Conde Orellana, fue entrevistado en el foro “Hora 15” de Emisoras Unidas, en donde fue abordado sobre su proyección en las próximas Elecciones Generales 2023, así como otros temas coyunturales.

La primera pregunta que los conductores de dicho programa le formularon fue: ¿Cómo evalúa que la administración actual de la autopista Palín-Escuintla le haya cedido el cobro del peaje a Caminos? A lo que contestó:

“Yo creo que es una decisión que está definiéndose. Para el Estado no es fácil cobrar un peaje; no es posible. El Estado da mantenimiento y administra la red vial, pero para poder llegar a cobrar un peaje se necesita una figura legal, que no corresponde al Estado. Mi impresión es que en los días que restan se va a tomar esa decisión. El Estado no puede actuar al margen de la ley.

¿Cómo llega a la candidatura de Vamos?

El actual diputado del partido PAN aseguró que fue propuesto como candidato presidencial no solamente por Vamos, sino que fue por medio de una alianza de varios partidos.

“Yo hablé de que soy diputado de una alianza. La alianza somos 12 partidos y mi candidatura es el resultado de mi desempeño dentro de la alianza. Esa es mi candidatura. Es más, yo soy secretario general del partido PAN. Y mi candidatura nace de una unión de una alianza parlamentaria que aún tenemos. Ayer ven ustedes la votación en el incremento para el presupuesto del adulto mayor. Esa alianza en partido Vamos de alguna manera la hemos tenido”, dijo.

¿Entonces, por qué no hay coalición entre Vamos y PAN?

“Porque los espacios de participación no eran suficientes. Por esa razón el PAN postula alcaldes y diputados, más no binomio presidencial. Y el partido Vamos sí lo hizo.

¿Cuál es su relación con el PAN?

“La mejor de todas. Yo me desligué del comité ejecutivo del PAN.”

¿No le parece ventaja haber participado en la gira con el presidente (Giammattei)?

“Pues no una ventaja, porque era mi función como diputado. Yo estaba fiscalizando. Toda la oposición fiscaliza de la manera que quiere, algunos hasta se meten a los edificios y todo. En mi caso, no. Yo dije, hasta este mes haré esto, porque dentro de la alianza ya venía pensando en la candidatura. Aquí estoy, y no tengo ninguna impugnación a mi candidatura.”

¿Cuál es su propuesta política?

“Es el plan de innovación y desarrollo 2, que fue dado a conocer públicamente.”

¿En qué difiere de Giammattei este plan?

“No difiere. El plan de innovación y desarrollo 1 es el que está en marcha. Nosotros tenemos los programas debidamente proyectados.

¿La prioridad del plan de innovación y desarrollo 2?

“El bienestar de la sociedad guatemalteca.”

¿En el plan de innovación y desarrollo 2 como se evita la migración?

“La mejor forma es generando empleo. Y esto se debe dar por medio de acciones como facilitar la creación de sociedades anónimas, la participación en zonas francas, la ley antitrámites; lo que tenemos que generar es empleo. Quienes quieren venir a invertir son muchos.”

¿Qué opina del actuar del presidente Nayib Bukele?

“Yo creo que él ha sido muy eficiente en términos de la neutralización del efecto de la violencia que generan las maras. Más creo que ha hecho poco en la causa. Creo que tiene que verse en una óptica más integral. Lo que él ha hecho es algo importante y útil. Los salvadoreños son felices sin maras en las calles, pero tienen 45 mil personas recluidas. Tiene que haber un esfuerzo para judicializar esos casos.

¿Cree en la pena de muerte?

“Por años no creía en ella. De unos 12 años para acá he estudiado la pena capital. Yo creo que en este momento que el país vive sí tenemos que recuperar la pena de muerte.”

¿Cómo se haría eso?

“La primera la estamos haciendo en el Congreso, que es la restitución del indulto. El gobierno del FRG, de Alfonso Portillo, fue el que suprimió esto. En materia constitucional la tenemos legislada. Pero resulta que la CC anterior declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal que tenía las penas de pena capital.”

¿Qué opina de las extorsiones?

“La extorsión es un delito que no tiene clases social ni posición económica. Ese tipo de delitos solo se pueden combatir, desde mi punto de vista, primero, con una denuncia efectiva. Luego, que haya una ágil investigación. Yo he preguntado sobre el tema de extorsiones y la verdad es que el MP y la PNC no se dan abasto.”

¿Su comunicación con Estados Unidos?

“Es buena. Muy amigable. Estuve hace unos días casualmente. Parece que es una relación que se tiene que recuperar. Dos embajadores, Todd Robinson y (Luis) Arreaga hicieron pedazos la relación de Guatemala con Estados Unidos. El embajador Popp ha sido un hombre de carrera, prudente, que recibe instrucciones, que se maneja dentro del marco de la función diplomática; parece que lo van a cambiar.”

