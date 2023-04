Bernardo Arévalo: “Este país está yendo en la ruta del autoritarismo”

El candidato presidencial de Movimiento Semilla, manifestó que tiene el privilegio de ser el hijo del mejor Presidente que ha tenido Guatemala.

Bernardo Arévalo, candidato a la presidencia por el partido Movimiento Semilla, dio a conocer su plan de Gobierno este3 jueves 20 de abril, a través del segmento “La Hora de los Candidatos”, del programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Arévalo manifestó que tiene el privilegio de ser el hijo del mejor Presidente que ha tenido Guatemala, “Esa es una carga que no se lleva fácilmente; es un legado que hay que respetar… Mi padre hizo lo que le correspondía y yo estoy haciéndolo en otros aspectos. Ahora a mí me toca asumir el reto”, manifestó en el inicio de la entrevista.

“Somos una izquierda progresista, democrática. No hay democracia sin justicia social y no hay justicia social sin democracia”, manifestó Arévalo.

El candidato presidencial, expresó que lo primero es recuperar la presencia de Guatemala a nivel multilateral.” El país ha venido retrocediendo a nivel internacional. Ya no se nos está viendo como un socio confiable y serio”, manifestó.

“Tenemos una democracia que está en un estado de estar prácticamente ahogada (…) Este país está yendo en la ruta del autoritarismo”, manifestó.

Seguridad

Arévalo manifestó que el fenómeno de las pandillas es común en El Salvador, Honduras y Guatemala, pero se presentan de manera distinta, agregó que no se puede copiar un modelo de El Salvado y adaptarlo en Guatemala, “El fenómeno en Guatemala no tiene la extensión y cobertura que tiene en El Salvador, acá predomina en ciertos sectores, barrios zonas metropolitanas…Necesitamos recuperar las calles con presencia de la Fuerza Pública”, indicó.

El candidato expresó que contemplan en su plan de Gobierno, 12 mil nuevos policías, para contar con una fuerza pública con más más capacidad, también ve necesaria la recuperación de las prisiones que están en manos de los criminales, en el marco de un Estado corrupto.

Agregó que tienen planeado hacer una prisión nueva, dedicada a crímenes graves, en una zona aislada y con uso de inteligencia para poder desbaratar las bandas criminales.

“Se tiene que llevar el desarrollo a las áreas donde la juventud no tiene oportunidades. Hay que romper con todo y resolver las raíces del crimen”, manifestó el entrevistado.

Política exterior

Sobre la apertura de relaciones entre varios países como El Salvado y Honduras con China, Arévalo manifestó “No tenemos que saltarnos ninguno de esos dos ‘trenes’ (China y Taiwán). Lo que tenemos que tener claro es cuáles son los intereses de Guatemala y ser sumamente celosos de nuestra soberanía… Tenemos que evaluar seriamente que es lo que nos conviene”, indicó.

El candidato agregó que no tiene que pelearse con uno o con otro, “Estados Unidos y Europa se llevan bien con Taiwán y China”, agregó.

Campaña política

Arévalo expresó que las campañas del partido se financian por afiliados, simpatizantes y los candidatos mismos. “Nosotros no aceptamos dinero ‘bajo la mesa’ (…) No tenemos ‘los cofres’ hechos con base en acuerdos de corrupción”, indicó.

También señaló que no fue ningún error haber postulado a la ex Fiscal General, Thelma Aldana como candidata a la Presidencia en las elecciones de 2019. “Hacer coaliciones y alianzas es legítimo. Teníamos la misma lucha, que era plantearle cara a los corruptos”

MP

Arévalo manifestó que la Fiscal General, Consuelo Porras, va a tener claro que desde el Ejecutivo no van a venir instrucciones de criminalizar ni perseguir.

El candidato presidencial agregó que legalmente no puede destituir a Consuelo Porras, “Lo que me va a tocar es cambiarla, y en ese momento yo lo haré”, indicó.

Corrupción

Arévalo manifestó que cuando logren erradicar la corrupción del ejercicio de Gobierno, se dispondrán de fondos para la construcción de infraestructura de carreteras y escuelas.

“El Gobierno no va a tolerar ningún acto de corrupción, los ministros no van a tolerar ningún acto de corrupción, pero no golpes de pecho como Giammattei”, manifestó Arévalo.

El candidato presidencial, indicó que al partido lo pueden señalar de lo que quieran, “pero de corrupción nunca”, ser refirió también a sus oponentes y expresó que “No va a luchar contra la corrupción quien va acompañado de corruptos. No podemos seguir votando por los mismos si queremos un futuro diferente”, concluyó.

Perfil de candidatos de Semilla

El candidato a la presidencia Bernardo Arévalo, sociólogo de profesión, es diputado al Congreso de la República con el Movimiento Semilla. Es conocido por ser hijo del presidente guatemalteco Juan José Arévalo Bermejo, quien gobernó de 1945 a 1951.

Mientras, Karin Herrera es química bióloga de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Durante su carrera, se ha desempeñado como docente de la universidad estatal. Además, fue electa como vicepresidenta de la junta directiva del Colegio de Farmacéuticos y Químicos de Guatemala para el período 2021-2023.

