Julio Rivera Clavería: “Yo creo que hay que refundar el Estado”

En el foro “Hora 15” de Emisoras Unidas, en el segmento “La Hora de los Candidatos”, se contó con la presencia de Julio César Rivera Clavería, candidato presidencial de la agrupación política Mi Familia.

Y la primera pregunta que le fue realizada por los entrevistadores fue ¿cómo llegó a Mi Familia?

“Esto comenzó en la elección pasada. Me habían invitado en un partido político, pero me pedían mucha plata. Yo les dije, es más fácil que yo les meta 5 o 6 diputados a que ustedes lo hagan solos. Aquí no me pidieron plata. La verdad es una campaña muy limitada. Pero creo que hay que hacer un esfuerzo para cambiar el país. Estamos en un momento sumamente complicado y difícil”, respondió el candidato presidencial.