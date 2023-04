MP recaba evidencias por incidente armado en Tucurú

La Fiscalía inició de oficio las investigaciones, tras darse a conocer que una integrante del partido VALOR disparó tras un evento proselitista.

La Fiscalía Municipal de la Tinta, en coordinación con la Fiscalía de Distrito de Alta Verapaz, se encuentra investigando el incidente armado entre simpatizantes de VALOR y la UNE ocurrido el sábado 15 de abril pasado, en horas de la tarde, en el municipio de Tucurú.

El personal fiscal y los técnicos en investigaciones criminalísticas se encuentran desde el 15 de abril, en el desarrollo de las diligencias de investigación y como parte de estas, ya se han recabado declaraciones testimoniales, se han efectuado inspecciones oculares y se embaló un indicio balístico, entre otras, informó el Ministerio Público (MP).

La Fiscalía inició de oficio la investigación, añadió el Ministerio Público.

En un video que fue ampliamente difundido en redes sociales se observa cuando varias personas tienen un intercambio de palabras, pero los ánimos se salieron de control y una de ellas accionó un arma de fuego.

La mujer que desenfundó la pistola fue identificada como Susan Ponce, quien formaba parte de la seguridad del partido Valor en Alta Verapaz y estaba afiliada a dicha organización. De acuerdo con medios locales, la persona antes mencionada discutía con Perla López y Ramiro García, quienes aparentemente son dirigentes de la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Expulsada

Mediante un video publicado en sus redes sociales oficiales, la candidata a la presidencia por la coalición de partidos Valor y Unionista, Zury Ríos Sosa, indica que solicitó que la persona que fue grabada con atuendos del partido y disparando al piso para amedrentar a personas, fuese separada de la campaña electoral.

“Pueblo de Guatemala, he solicitado a la secretaria general del partido Valor, Ingrid Bernat, separar inmediatamente de la campaña electoral a la persona involucrada en los incidentes en Alta Verapaz. No aceptaré ningún acto de violencia que cause temor a los guatemaltecos, venga de donde venga”, indica el texto que acompaña el video.

Por otra parte, Ríos aprovechó para enviar un mensaje a Sandra Torres asegurando que no caerán en manipulaciones ni provocaciones.

“Desde aquí, le envío un mensaje a usted, señora Sandra Torres. No vamos a caer ni en las manipulaciones, ni en las provocaciones que su gente irresponsable está haciendo. Usted ya fue presidente y no resolvió nada, ni la violencia, ni la pobreza, ni la educación, ni la salud; ya no le traiga más problemas a los guatemaltecos.”

Por su parte, el partido UNE denunció ante el Ministerio Público un ataque armado que tuvo lugar el sábado 15 de abril en la sede del partido en Tucurú, Alta Verapaz.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

