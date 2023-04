Manuel Villacorta: “Voy por un gobierno de reconciliación”

El presidenciable propone recuperar la Democracia, el sistema de justicia; motivar la inversión, el empleo y proteger los recursos naturales.

Manuel Villacorta, candidato a la presidencia por el partido Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), fue entrevistado este lunes 17 de abril en el segmento “La Hora de los Candidatos”, del programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

El candidato a la presidencia por el partido VOS, señaló que el partido VOS es mucho más urbano, “Es un partido que ha logrado un avance significativo”

“Yo soy una persona madura y abierta. Me duele ver mi patria como está. No tengo dos discursos (…) Voy por un gobierno de reconciliación. Ya no más odios”, expresó.

Villacorta indicó que no ha tenido un acercamiento institucional con el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), pero si fue convocado a reuniones con dirigentes influyentes de grandes empresas de Guatemala, expresó, “Necesitamos tener una visión de país”, indicó.

Villacorta indicó que ha criticado al Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) por el tema de energía eléctrica, “Codeca surgio para defender los derechos humanos de los campesinos, pero cuando incursionan en la electricidad se tergiverso”, aseguró.

Villacorta indicó que no esta a favor de la nacionalización de la energía, “seria un mensaje gravísimo para la inversión, es inviable”, concluyó.

Política exterior

Villacorta agregó que Jerusalén tiene que ser la capital tanto de Israel como de Palestina, “Nunca he estado en contra de que la embajada (de Guatemala) esté en Jerusalén, pero creo que fue un poco precipitado el traslado”, agregó.

El entrevistado aseguró que si China se continúa posicionando como la primera potencia mundial, lo mejor es abrir relaciones con todos los países, “Vamos a tener que abrir relaciones con China.. Pero en este momento tenemos que ser muy cuidadosos y prudentes”.

“Nosotros estamos en el bloque regional, hacemos frontera con el mercado más grande del mundo, Canadá, Estados Unidos y México…Tenemos una dependencia tremenda de los Estados Unidos”, agregó aunque aseguró que su Gobierno será de soberanía nacional.

Sin embargo, aclaró que La lista Engel, se debe respetar, la cual está fundamentada y no es ningún invento del Departamento de Estados, de los Estados Unidos, y eso no significa perder la soberanía.

“Guatemala no tienen los mecanismo de investigación que alimento a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Estados Unidos y Europa si lo tienen”, agregó.

Justicia

Villacorta indicó que el sistema judicial guatemalteco es un fracaso, aseguró que 97 por ciento de los delitos queda en la impunidad, además destacó la mora judiciaol.

El presidenciable aseguró que la CICIG, tuvo los recursos de Estados Unidos, Europa, Naciones Unidos, pero no se puede traer nuevamente una figura similar, si no se está trabajando simultáneamente en la capacidad del Ministerio Público.

Agregó que Juan Francisco Sandoval, ex jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) fue fundamental en la investigación, capacitación y traslado de la información en las investigaciones, en tanto que Rafael Curruchiche cumple con una agenda.

Al ser consultado sobre la continuidad de la Fiscal General, Consuelo Porras, expresó “Habrá que hacer un cambio, es sano, es necesario… Lo viejo se tiene que quitar del camino”, indicó.

Educación

Villacorta indicó que es necesario dotar de mucho más apoyo financiero y tecnológico a la educación, pero con compromiso, al cuerpo magisterial guatemalteco.

expresó que no le importa el voto de los 80 mil maestros, por eso opinó que “Joviel Acevedo es parte del pasado de este país, de un pasado nefasto… Es hora de que ese señor se retire del escenario”, indicó que Villacorta, agregó que esta dispuesto a debatir con los 50 sindicados, de forma pública, y que entiendan que sus salarios se lo pagan el pueblo, tienen un compromiso con el pueblo, reiteró.

Dentro de la propuesta de Gobierno de Villacorta se encuentra recuperar la Democracia, respetar los derechos humanos; recuperar el sistema de justicia; motivar la inversión, el empleo y proteger los recursos naturales. También propone una reforma profunda del Estado.

