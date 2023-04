Mujer dispara tras finalizar actividad política en Tucurú; TSE se pronuncia

En imágenes difundidas en redes sociales se observa cuando las personas tienen un cruce de palabras, pero los ánimos se salen de control y una de ellas accionó un arma de fuego.

La tarde del sábado, 15 de abril de 2023, se registró un incidente entre integrantes de distintos partidos políticos en Tucurú, Alta Verapaz, en donde una mujer disparó al suelo. En imágenes difundidas en redes sociales se observa cuando las personas tienen un cruce de palabras, pero los ánimos se salen de control y una de ellas accionó un arma de fuego.

La mujer que desenfundó la pistola fue identificada como Susan Ponce, quien supuestamente forma parte de la seguridad del partido Valor en Alta Verapaz y está afiliada a dicha organización. De acuerdo con medios locales, la persona antes mencionada discutía con Perla López y Ramiro García, quienes aparentemente son dirigentes de la agrupación política Unidad Nacional de la Esperanza (UNE).

Ante este suceso, Irma Palencia, presidenta del Tribunal Supremo Electoral, fue cuestionada por periodistas cuando ofrecía una conferencia de prensa tras la juramentación de integrantes de las Juntas Electorales Municipales del departamento de Guatemala.

“Yo estuve en Cobán ayer, estuve en la juramentación de las juntas electorales, y una vez que terminó empezaron las capacitaciones (…). No desconozco el incidente, no supe de ese incidente que mencionan. No supe a qué hora ocurrió. Por supuesto, lo lamentamos, en ese caso serán las autoridades competentes como es el Ministerio Público (MP), quien tendrá que investigar los hechos”, declaró Palencia.