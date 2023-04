Reportan desaparición de tres marineros de EE. UU. en Sinaloa

Autoridades estadounidenses implementan operativo de localización.

La Guardia Costera de los Estados Unidos (EE. UU.) reportó la desaparición de los marineros estadounidenses Kerry O’Brien, Frank O’Brien y William Gross, a quienes se les contactó por última vez el pasado martes 4 de abril, cerca de Mazatlán, Sinaloa, en México.

La institución estadounidense precisó que con la ayuda de la Secretaría de Marina (Semar) Armada de México está buscando a estos tres marineros que iban a bordo del velero Ocean Bound, un La Fitte de 13 metros. Salieron de Mazatlán rumbo a San Diego, California.

En un comunicado, señaló que los marineros planeaban detenerse en Cabo San Lucas el jueves 6 de abril para informar y reabastecerse antes de continuar hacia San Diego, California. Sin embargo, nunca se reportaron y nunca llegaron a Cabo San Lucas.

The Mexican Navy, with the assistance of the #USCG, is searching for three American sailors, last heard from April 4, near Mazatlan, MX. en route to San Diego. Kerry and Frank O’Brien and William Gross were sailing aboard the 44-foot S/V Ocean Bound.https://t.co/0bzFQVsYC3 pic.twitter.com/GCcbGBvkQH

— USCGNorCal (@USCGNorCal) April 15, 2023