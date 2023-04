Luis Lam: “Es necesario seguir combatiendo la corrupción”

Su plan de Gobierno cuenta con cinco pilares fundamentales: seguridad, economía, salud, educación y la protección a los migrantes.

Luis Lam Padilla, candidato presidencial del Partido de Integración Nacional (PIN), fue entrevistado este miércoles 12 de abril en el segmento “La Hora de los Candidatos”, del programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas.

Luis Lam, exabogado del mandatario Jimmy Morales y quien asesoró a la Presidencia para realizar el proceso de expulsión del país del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, expresó que cuando fue nombrado como embajador del Gobierno de Guatemala ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), en sustitución de Jorge Skinner-Klee, lo señalaron de obtener algún tipo de premio; “No fue así; fue una posición para ir a defender la soberanía del país. Alguien tenía que hacerlo y lo hice yo”, expresó.

Lam agregó que esta totalmente de acuerdo con las primeras acciones de la CICIG contra la corrupción en Guatemala, pero hay un momento en el que esta desvía las acciones y empieza a politizarse.

“Creo que sí es necesario seguir combatiendo la corrupción, pero tenemos que seguirlo haciendo nosotros. Tenemos profesionales capaces, como nosotros nos estamos presentando, como un partido totalmente nuevo para transformar el país”, indicó Lam.

También indicó que se debe de hacer justicia, no solo con este Gobierno, sino con los últimos cuatro o cinco. “No tengo duda alguna de que la corrupción está impregnada en la mayor parte de instituciones del Estado”, detalló.

El candidato aseguró que son un partido totalmente nuevo, formado en su mayoría por jóvenes que quieren transformar la política nacional. “No traemos reciclaje político”, expresó.

Explicó que su partido no firmó el pacto de no agresión con el TSE, porque no creen en la vieja política del país, y no están convencidos de las actuaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Respeto a la libertad

Lam Padilla, agregó que está totalmente en contra del matrimonio igualitario, aunque respeta la libertad en todos los ámbitos, indicó.

“Respeto la libertad sexual de las personas y que en su intimidad la puedan ejercer como lo consideren. Pero no estoy de acuerdo en que esta libertad trascienda a una institución llamada familia”, expresó.

“Nosotros, como partido político, creemos firmemente en Dios. Respetamos y promovemos la libertad de religión”, agregó que el Estado laico es aquel que no impone una determina religión, no que no cree en Dios”,

Política exterior

Luis Lam Padilla, manifestó que Guatemala debe continuar con su politica exterior al lado de Taiwán, no debemos de cambiar como otros países lo han hecho, agregó.

“Guatemala tiene relaciones comerciales con China, importabamos de China”; sin embargo, Estados Unidos, es el socio comercial más importante de Guatemala, agregó.

Propuesta de Gobierno

Lam explicó que su plan de Gobierno cuenta con cinco pilares fundamentales: seguridad, economía, salud, educación y la protección a los migrantes.

Para estos pilares, cuenta con 12 acciones, tres acciones en cada uno de los pilares, “El gobierno necesita tomar el control de la seguridad pública”, indicó.

Dentro de su plan de Gobierno contempla la construcción de dos mega cárceles, una en el sur y otra en el norte del país, aisladas de la población, siguiendo un modelo de cárcel estadounidense.

“Necesitamos cárceles de máxima seguridad que funcionen”, expresó, aunque recordó que la primera acción es rescatar el Sistema Penitenciario, para dar seguridad a la población.

