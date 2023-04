“Me han mandado a matar”, asegura candidato presidencial

El empresario Carlos Pineda, candidato por Prosperidad Ciudadana, asegura que se enteró de un plan para asesinarlo. Ha ofrecido Q300 mil para quien le brinde más información al respecto.

Publicidad

A través de sus redes sociales, el candidato a la presidencia de la República por el partido Prosperidad Ciudadana, Carlos Pineda, dio a conocer que se enteró de la existencia de un plan para asesinarlo.

“Amigos lamentablemente tengo que informarles que me han mandado a matar. No me amedrentarán y la lucha sigue, no descansaré hasta liberar a Guatemala de las garras de la corrupción”, dijo en un tuit en donde publicó un video.

Amigos lamentablemente tengo q informarles que me han mandado a matar, no me amedrentarán y la lucha sigue, no descansaré hasta liberar a Guatemala de las garras de la corrupción #RevolucionElectoral Les pido su apoyo, compartan este video y ayúdenme a ubicar a esos delincuentes pic.twitter.com/cmIBY53fEO — Carlos Pineda (@72_cpineda) April 13, 2023

“Me mandaron a matar”

“Bueno, llegó lo que tanto temía. Me enteré de buena fuente y por tres diferentes fuentes genuinas, de que contrataron un grupo de sicarios de San Andrés Petén, liderado por una tal patrona de Sayaxché, que se mueve mucho por toda el área de Petén, y los contrataron para que me matarán”, dijo el empresario.

En el video indica que él nunca ha tenido enemigos pero ve que “ahora ya los tengo”. Esto derivado, según sus palabras, “porque le estoy tocando el bolsillo de la corrupción a mucha gente poderosa”.

“Ya me están averiguando quién fue el que dio la orden de matarme. Me quitaron mi paz, porque a mí no me gusta andar con gente, andar con carro blindado, me gusta andar saludando a la gente, pero hoy sí me van a conocer, a mí no me van a asustar”, añade.

Redoblará seguridad

En el mismo video, el empresario aseguró que desde ahora se equipará. Esto quiere decir que desde hoy será visto con agentes de seguridad y carros blindados. “Y aquí los voy a estar esperando”, dijo.

“Esta lucha que yo tengo es seria y formal para rescatar este país. Pudo haber sido una familia política, algún candidato político o algún partido corrupto”, mencionó.

Ofrece recompensa

Pero eso no es todo, ya que el candidato ha dicho que ofrece una recompensa de Q300 mil quetzales a la persona que le brinde más información y le ayude a capturar a los sicarios que, según reitera, lo matarán.

También comentó que una vez los atrape, “los voy a obligar a hablar quién los contrató”.

“Me quieren joder, agárrense. Ya puse mi denuncia en el Ministerio Público y ya tengo a gente trabajando, investigando y ubicando a estos…”, finalizó.

(Visited 147 times, 3 visits today)

Publicidad