Taiwán: Tecnología, cultura y gastronomía

La República de China (Taiwán) no solo es un bello país, cuya gastronomía, cultura y religiosidad da pie a una aventura turística inigualable, sino que también es una nación puntera en tecnología.

Taipéi, la ciudad principal de Taiwán, es ejemplo de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental al establecerse como una “smart city” modelo para el mundo. Desde el Taipei 101, uno los rascacielos ecológicos más altos del mundo, ubicado en dicha ciudad, ve una urbe muy cosmopolita que jamás duerme.

Un viaje a Taiwán es un viaje a una nación del futuro, al encuentro con una cultura y religiosidad que hacen que el turista quiera explorarla, ya sea en tren de alta velocidad o en bicicleta, que ofrece un espectáculo visual imperdible.

Sus mercados nocturnos son toda una aventura gastronómica y de compras para todos los gustos. Sus templos, museos, fuertes y poblados la convierten en una de las naciones que conjugan bien estas experiencias.

Al adentrarse en Taiwán se vive entre la tecnología de punta y el misticismo que todo viajero quiere vivir en un solo lugar.

1. Parques tecnológicos: Uno de los principales es Parque de las Ciencias de Hsinchu, en Hsinchu, inspirado en Silicon Valley de Estados Unidos, que es la sede de la empresa multinacional taiwanesa de fabricación y diseño de semiconductores Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSMC), la compañía de semiconductores más valiosa en el mundo, cuya propiedad mayoritaria es de inversionistas extranjeros. Este parque también alberga espacios estudiantiles, semilleros de profesionales en esta industria.

2. Ciudad inteligente: Siendo puntera en tecnología, se ha convertido en un modelo a seguir en movilidad con bajo impacto ambiental. Tron-e, una de las compañías que brinda servicios completos en la fabricación y soporte de transporte eléctrico ha dado soluciones con e-bus en la ciudad de Tapéi y se expande sus operaciones a otras naciones, como Indonesia, India, Singapur, Tailandia y muy pronto en la región.

3. Impulso y desarrollo: Taiwán, por medio del Ministry of Foreign Affairs (MOFA) y sus dependencias como el International Cooperation and Development Fund (TaiwanICDF) y el Central America Trade Office (CATO), colabora con el desarrollo de países aliados, en programas humanitarios, salud alimentaria, becas, ciudades resistentes a los embates medioambientales y apoyo a los emprendedores. El ICDF trabaja con organizaciones como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), que a su vez ha sido el apoyo para que varios emprendedores puedan echar a andar sus negocios, como es el caso del empoderamiento de mujeres que ha logrado que echen a andar sus empresas. Solo en 2022, el BCIE aprobó préstamos por US$3 mil millones, siendo facilitadores las embajadas de los países de la región que son aliados con la República de China (Taiwán).

4. Gastronomía: Su exquisitez radica en la variedad que va desde el cerdo y el marisco, hasta el arroz y la soja, ingredientes muy comunes. Si un turista quiere experimentar esa explosión en intensidad de sabores, qué más que los mercados nocturnos, donde, además, hay una gran variedad de artículos. Es toda una experiencia.

5. Espiritualidad: “El pueblo de Taiwán ha abrazado diferentes creencias religiosas durante más 400 años. Ya hayan sido traídas a la isla por colonos llegados de otros lugares o introducidas por sacerdotes cristianos del mundo occidental; todas son respetadas y bienvenidas en esta nación. Esta actitud ha hecho de Taiwán una sociedad abierta en la que los devotos de diversas religiones residen en paz y armonía”, según describe la agenda “Taiwán Panorama de 2020”. Sus imponentes e impresionantes templos, como el Hsing Tian Kong (en Taipéi), son una maravilla digna de tomarse el tiempo y admirarlos por horas.

6. Cultura: Es infinita, un buen inicio para conocer esta cultura milenaria es el Museo Nacional del Palacio. Según el portal “Taiwan, The Heart Of The Asia” es considerado como uno de los cinco museos más famosos en el mundo y alberga obras de arte de casi todas las épocas de los cinco mil años de historia de China. Cuenta con obras únicas de las dinastías Song, Yuan, Ming y Qing, de pintura, caligrafía y todo tipo de objetos artísticos que muestran la riqueza y belleza de la cultura y el arte de China. Con casi 700 mil piezas de artefactos y obras chinas, es un lugar obligatorio para conocer la cultura de esta nación.

7. Imponentes paisajes: La isla tiene una belleza única, es una joya en el Pacífico. Con su tren de alta velocidad, se puede atravesar de Taipéi a Kaohsiung; sin embargo, el turista puede perderse de los maravillosos paisajes y poblados que ofrece Taiwán. ¿Qué tal recorrerla en bicicleta? “Taiwán Panorama 2021” sugiere esta idea, un viaje inolvidable que puedes hacer de 10 a 14 días. En la costa, se puede surfear, puedes hacer giras ecológicas, ver cerezos… En realidad, esta nación hay que “paladearla” muy despacio. Un atractivo que se sugiere para ver la flor de la isla es el Parque Biotecnológico de Orquídeas de Taiwán, que puedes visitar y maravillarte. Recientemente, tuvo lugar la Exposición Anual Internacional de Orquídeas, equivalente a la “Exposición de Tokio” y a la “Exposición Mundial”, que forma con ellas las tres principales exhibiciones internacionales de orquídeas, según “Taiwan, The Heart Of The Asia”.

8. Apoyo a Guatemala: El país es uno de los aliados de Taiwán. Recientemente, tras la venida de la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, Guatemala afianzó su relación con dicha nación y reiteró su reconocimiento “como una nación independiente y como la única y verdadera China”.

