Gobierno británico alquila una embarcación para alojar a solicitantes de asilo

Las autoridades buscan poner fin a los costosos hoteles en los que eran alojados los solicitantes de asilo.

El gobierno británico anunció este miércoles 5 de abril, que ha alquilado una barcaza para albergar a unos 500 solicitantes de asilo en la costa sur de Inglaterra, en un intento de reducir los costes de alojamiento y disuadir las llegadas de migrantes irregulares.

El ministerio del Interior explicó que esta embarcación se utilizará “para reducir la presión insostenible sobre el sistema de asilo británico y recortar el coste que supone para el contribuyente el significativo aumento de cruces del Canal de la Mancha” desde la costas de Francia.

La barcaza, que atracará en el puerto de Portland, alojará a varones adultos solteros mientras se tramitan sus solicitudes de asilo, y los primeros residentes llegarán en los “próximos meses”, precisó.

The use of expensive hotels to house those making illegal, unnecessary and dangerous journeys in small boats must stop.

We will not elevate the interests of illegal migrants over the British people we are elected to serve.

— Robert Jenrick (@RobertJenrick) April 5, 2023