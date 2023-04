Diputado oficialista agrede a mujer en Estados Unidos

Una usuaria publicó un video en TikTok en donde denuncia que el diputado de Vamos, Carlos Roberto Calderón, le agredió mientras lo grababa.

Mediante un video publicado en la red social TikTok, una guatemalteca radicada en Estados Unidos denunció que fue agredida por el diputado del partido Vamos, Carlos Roberto Calderón.

Ello quedó evidenciado en ese material audiovisual, en donde se ve al legislador oficialista dar un manotazo al teléfono de la mujer que se encuentra grabándolo.

La usuaria agregó en su publicación lo siguiente:

“El político Carlos Roberto (Calderón) me vino a ahorcar a Los Ángeles, California, y decía que si lo tocaban nos íbamos presos; y me pegó en toda mi cara. Hagamos esto viral, paisanos. No más corrupción”.