Hugo Peña: ” Yo soy distinto, se tomar decisiones”

"Mi gran propuesta es que la gente tenga dinero en la bolsa, comida en la panza y alegría en el corazón", manifestó el presidenciable del partido comunidad Elefante.

Este 31 de marzo en el segmento “La Hora de los Candidatos”, del programa “A Primera Hora” de Emisoras Unidas, participó, Hugo Enrique Peña, presidenciable del partido político Comunidad Elefante.

Al ser consultado sobre su labor como asesor de comunicación estratégica, manifestó que ha tenido muchos maestros buenos y malos, “En la política, no creo que tenga un referente que sea capaz de seguir y repetir las cosas que han hecho, pero no seria nunca un político que no está preparado para gobernar”, manifestó.

Peña aseguró ser centro, “no creo en la izquierda, ni la derecha, sacaron los principios filosóficos, que no son acordes a nuestras necesidades… Soy desarrollista pragmático”, agregó.

También aseguró que el partido Elefante no es un clan, y expresó que la coalición Valor-Unionista es propiedad de una familia; FRG era propiedad de una familia, por lo que no hay institucionalidad.

“Los políticos deberíamos de ser flexible para tomar decisiones en favor de la colectividad, cuando se cruza los intereses personales y de partido se deja de ser político”.

Seguridad

Sobre los ofrecimientos de seguridad por parte de políticos, Peña, manifestó que la pena de muerte en Guatemala, es algo que la gente quiere; sin embargo, a largo plazo, no es lo que la gente necesita.

También pidió no confiar en los políticos que ofrecen aplicar los planes del Presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ya que son contextos completamente diferentes, al mandatario de El Salvador, le llevo dos años construir su estrategia para dar resultados en temas de seguridad.

Afirmó que los resultados de Bukele no son resultados de la noche a la mañana, le llevó trabajo recopilar información de las personas que hoy están tras las rejas, mientras que en Guatemala, no hay un sistema de inteligencia operativo de Estado, “No hay sistema de inteligencia, no podemos”.

Agregó que la Policía Nacional Civil (PNC) fue estructurada en 1996-2000 y con el correr del tiempo, ha venido en una desestructuración, se gradúan sin filtro, “no sabemos de dónde vienen los agentes”, epresó.

Control del Estado

Peña, manifestó que el presidente Alejandro Giammattei al inicio de su Gobierno hizo un planteamiento de control del Estado y lo hizo, “Hubiera sido un estadista, si hubiera dado el resultado, pero en el interior no ha dado el resultado, Alejando es una persona inteligente que controló el Estado, pero su equipo fue deficiente y no obtuvo resultados”.

“Si yo tuviera un Congreso, como el que él (Giammattei) fue capaz de mantener con los 120 votos constantes, independientemente de la forma… cambiaria la Ley Electoral y de Partidos Políticos, Ley de Orden Público, Ley de Amparo, Ley de Servicio Civil, Ejecutivo, Legislativo, Contraloría General de Cuentas, el fondo de este país lo tenemos que resolver”, expresó.

El Ejecutivo tiene la obligación de guiar al Estado, para dar beneficios colectivos, los problemas de fondo son esas leyes de fondo, reiteró.

Pacto de corruptos

El presidenciable opinó que el Pacto de Corruptos es un momento del sistema y del marketing político, “esa bendita frase, pacto de corruptos, ha desatado la ira y la venganza de mucha gente”, agregó.

También considero que el país no está en riesgo de una dictadura,, porque hace falta poco tiempo para que haya un cambio de Gobierno; sin embargo, señaló que el país se encuentra cooptado por una mafia organizada del Estado, y no exactamente altos funcionarios.

Detalló que hay trabajadores de media estándar, en el Estado en el renglón 011, que ganan Q4 mil, pero tienen buenos vehículos y viven en zonas privilegiadas.

Gabinete

También expresó que cuenta con un equipo de gestión que ha venido facilitando los proceso, y ya cuenta con nombres de posibles ministros; sin embargo, en el caso de Salud no ofreció detalles, ya que trabaja en el Estado, al igual que el ministro de Defensa, quien puede sufrir ataques por parte del crimen organizado del Estado, además el ministro de trabajo y economía, están pendientes.

Propuesta de Gobierno

“Mi gran propuesta es que la gente tenga dinero en la bolsa, comida en la panza y alegría en el corazón. Le vamos a dar vuelta al sistema económico del país”, expresó. “Necesitamos desconcentrar financieramente y administrativamente el Estado, debemos dejar de pensar que la Ciudad de Guatemala, es el país, hay 339 municipios donde están los recursos; los recursos naturales y turísticos”.



Cada comunidad debe encontrar su vocación productiva, “No hay municipio que no se parezca a otro en San Francisco El Alto, se dedican a la industria textil, exportan, no necesitan dinero del Estado, necesitan al Estado para carreteras”.

También propone luchar contra la corrupción, y sueña con que sea el pedagogo Carlos Aldana Mendoza, se haga cargo.

El candidato también urgió aprobar la Ley de Aguas, hay 32 posibilidades, de las cuáles hay que consensuar una, “el sector privado, sabe que ellos van a perder, si sigue aumentando la conflictividad social”, manifestó.

