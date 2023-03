Dávila califica recursos nulidad en su contra como espurio, político e ilegitimo

El congresista acudió al Tribunal Supremo Electoral para exigir que los magistrados resuelvan el recurso de nulidad planteado en su contra.

El diputado Aldo Dávila acudió este día al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para exigir que los magistrados resuelvan el recurso de nulidad planteado en su contra, por el secretario del partido oficialista, Vamos, Víctor Valenzuela.

Víctor Valenzuela, presentó el recurso de nulidad en contra de la participación de Dávila, con los argumentos de que incurre en nepotismo y campaña anticipada.

“Si a mi no me joden, yo no voy a joder a nadie, pero bueno, acá ya bajamos del canasto, si esto fuera transparente, jugamos limpio, pero si empezamos a jugar shuco, juguemos shuco todos”, manifestó el congresista que busca la reelección.