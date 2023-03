Presidenta de Taiwán viaja a Guatemala, con polémica escala en EEUU

Esta visita se da en el contexto en el que Honduras y Taiwán terminaron relaciones diplomáticas.

La presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, partió el miércoles 29 de marzo de visita a Guatemala y Belice, con escala en Estados Unidos, para afianzar las relaciones con esos países centroamericanos después de que China le arrebatara a Honduras, uno de los últimos aliados de esta isla.

Belice y Guatemala figuran entre los 13 países que reconocen oficialmente a Taipéi por encima de Pekín, luego de que Honduras cortó el domingo relaciones con Taiwán y reconoció a China.

Los restantes aliados de Taiwán incluyen a Paraguay y países pequeños del Caribe y el Pacífico.

Pero la visita incluye una escala en Washington y posteriormente Los Angeles, donde el presidente de la Cámara de Representantes estadounidense, Kevin McCarthy, dijo que se reuniría con Tsai, algo que despertó una airada reacción de China.

Pekín advirtió el miércoles que se “opone decididamente” al encuentro de Tsai con McCarthy y que tomará “medidas firmes para responder” si se da la reunión.

“Si (Tsai) se encuentra con el presidente de la Cámara de Representantes McCarthy, será otra provocación que viola seriamente el principio de una sola China, socava la soberania e integridad territorial de China, así como la paz y estabilidad en el Estrecho de Taiwán”, declaró Zhu Fenglian, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán.

Pekín considera a la isla de gobierno democrático y autónomo parte de su territorio, el cual quiere retomar un día incluso por la fuerza, si fuera necesario.

Bajo el principio de “una sola China”, ningún país puede mantener relaciones oficiales con Pekín y con Taiwán.

Después de visitar Nueva York, Tsai continuará su gira de 10 días en América Central para reunirse con su par de Guatemala, Alejandro Giammattei, y el primer ministro de Belice, John Briceño, informó su despacho.

Posteriormente hará escala en Los Ángeles antes de regresar a Taiwán.

“La presión externa no va a impedir nuestra determinación de ser globales”, declaró Tsai a periodistas en el aeropuerto antes de partir. “Estamos tranquilos y confiados, no sucumbiremos y no provocaremos” a otros.

Una visita de Nancy Pelosi, antecesora de McCarthy, el año pasado a Taiwán, generó una respuesta furiosa de China, que realizó ejercicios militares a una escala sin precedentes alrededor de la isla, considerados por Taiwán como la preparación de una invasión.

Visita a Guatemala

La Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia dio a conocer detalles de la agenda que tendrán autoridades guatemaltecas junto a la mandataria.

El viernes 31 de marzo a las 14:00 horas, será recibida por el Canciller Mario Búcaro en la Fuerza Aérea Guatemalteca.

Ese mismo día a las 17:30 horas la delegación llegará al Palacio Nacional de la Cultura para una ceremonia de honores y reunión bilateral, posteriormente, se llevará a cabo el mensaje a medios de comunicación por parte de ambos mandatarios.

El sábado estarán en el Parque Nacional, Tikal y el domingo visitarán el hospital de Chimaltenango en el que harán un recorrido y al medio día terminará la visita de presidenta Tsai Ing-Wen a Guatemala.

* Con información de AFP, Fabiola Toledo, Emisoras Unidas 89.7

