Sandra Torres ofrece un sueldo adicional

La candidata a la Presidencia de la UNE, arrancó su campaña proselitista desde la Terminal zona 4. de la capital

La candidata a la Presidencia por la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres, arrancó sus campaña proselitista desde el mercado la Terminal, en la zona 4 de la capital, desde donde ofreció un salario adicional a los 14 ya existentes, para el sector público y privado, también se comprometió a generar trabajo digno, con sueldos dignos.

Dentro de sus ofrecimiento también propuso eliminar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los productos que conforman la Canasta Básica y a los medicamentos, “Aquí estamos para trabajar por ustedes, hoy les pido que me den la oportunidad de demostrar que cuando se quiere se puede y yo he querido y he podido, y lo hemos demostrado”, manifestó.

La candidata agregó que no necesita firmar ningún papel, para honrar su palabra, “Me comprometo que regresan los programas sociales, bolsa de alimentos, medicina en los hospitales y en los centro de salud”, expresó.

#GUATEVOTA2023 Discurso de Sandra Torres, candidata presidencial del partido UNE, en el inicio de su campaña electoral, en el mercado La Terminal | Vía @EBercian_PN 🗳️🇬🇹 #Elecciones2023 #EleccionesGT #EUElecciones2023 pic.twitter.com/h7JADQvliA — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 27, 2023

“Hice el compromiso de reactivar la economía de apoyar al comerciante, estamos contentos de estar aquí, listos para ganar la Presidencia”, manifestó al final del evento desde la Terminal.

Campaña electoral

Este lunes 27 de marzo dio inicio oficialmente a la campaña electoral en Guatemala. Durante esta fase, los candidatos a cargos de elección popular buscarán el voto de los guatemaltecos.

La campaña electoral concluirá 36 horas antes de las Elecciones Generales y de diputados al Parlamento Centroamericano, las cuales se llevarán a cabo el domingo 25 de junio. Esto significa que los candidatos deberán suspender toda actividad de promoción electoral a partir de las 12 horas del 23 de junio.

Vía Edwin Bercián

