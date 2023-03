Roberto Arzú exige al TSE restituir sus derechos y entrega de credenciales

En la antesala de la campaña electoral, el candidato presidencial de Podemos hizo varias solicitudes al TSE.

Roberto Arzú solicita al Tribunal Supremo Electoral (TSE) la restitución de todos los derechos que la Constitución le confiere al binomio presidencial de Podemos. Así como, la emisión de las credenciales de inscripción para participar en las elecciones generales.

La solicitud se debe a que el Registro de Ciudadanos del TSE notificó al partido político Podemos, el sábado 25 de marzo, que no tienen multas pendientes de pago por supuesta propaganda electoral anticipada. Lo que significa que no hubo motivo para no inscribir al binomio conformado por Arzú y David Pineda.

En un comunicado, el candidato indicó que la resolución del TSE que revocó su candidatura se basó en el incumplimiento del pago. Lo cual ya ha sido demostrado que se hizo. Además, se alegó una supuesta campaña anticipada que quedó desvirtuada con la notificación del 19 de enero, en donde el mismo TSE informó que no habían incurrido en campaña anticipada.

Con esta solicitud, Arzú busca que el TSE declare procedente la inscripción del binomio presidencial y puedan participar en la primera vuelta de elecciones del domingo 25 de junio.

Comunicado, 26 de Marzo de 2023. A todos los ciudadanos de la República de Guatemala. "El pilar de la democracia es la libertad de un pueblo a elegir, sin eso se pierde todo." Roberto Arzú García-Granados. #Guatemala #TSE #EleccionesGT2023 #Elecciones2023 pic.twitter.com/NrWoMXZ6w8 — Roberto Arzú (@robertoarzugg) March 26, 2023

¿Quién es Roberto Arzú?

Roberto Arzú García-Granados es hijo del fallecido alcalde capitalino Álvaro Arzú

Fue presidente de Comunicaciones FC

En 2017, fue nombrado embajador comercial en América del Sur por el expresidente Jimmy Morales

En las elecciones del 2019 participó como candidato a presidente con los partidos PAN y Podemos

Es conocido por su lema “Hagamos grande a Guate”

Arzú nuevamente busca participar en el proceso electoral 2023 como candidato a la presidencia.

