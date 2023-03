Comisión de Derechos Humanos retoma análisis sobre el “indulto a la pena de muerte”

El 10 de marzo pasado la Comisión de Defensa del Congreso de la República emitió dictamen favorable sobre la Iniciativa 6189.

Publicidad

La Comisión de Derechos Humanos, presidida por el diputado Herbert Figueroa, lleva a cabo una reunión de trabajo donde se realiza una conferencia impartida por Héctor Samayoa sobre “la aplicación del Recurso de Gracia o Indulto”.

Samayoa señala que actualmente en Guatemala no se tienen personas sentenciadas a penas de muerte, ya que fue retirada del Código Procesal Penal. Samayoa explica que debido a las resoluciones emitidas por las mas altas cortes, contra la pena de muerte, al momento de regular el indulto seria por cumplir un requisito, pero que “no tendría ningún efecto”.

#AHORA Comisión de Derechos Humanos del Congreso, presidida por el diputado Herbert Figueroa, lleva a cabo reunión de trabajo donde se realiza una conferencia impartida por el licenciado Héctor Samayoa, sobre la “aplicación del Recurso de Gracia o Indulto” (1/2) pic.twitter.com/GgLZ66AzMK — Publinews Guatemala (@PublinewsGT) March 15, 2023

La diputada Lucrecia Hernández Mack, señala que esta iniciativa se presenta en un momento para obtener simpatía o votos es “puro show político”, agregó que no existe la pena de muerte, no se puede aplicar en Guatemala, por lo tanto no se puede emitir dictamen favorable.

Por su lado Javier Hernández de la bancada oficialista, indica que este tema es necesario en el país y no es político, “Somos testigos de cómo en las prisiones siguen delinquiendo” me gustaría escuchar otra ponencia y otro punto de vista y así poder discutir de mejor manera.

Dictamen favorable

El 10 de marzo pasado la Comisión de Defensa del Congreso de la República emitió dictamen favorable sobre la Iniciativa 6189 que dispone crear la Ley para la aplicación del recurso de gracia o indulto de la pena de muerte en el país.

Esta fue presentada por los diputados Leopoldo Salazar Samayoa, Herber Armando Melgar Padilla, Javier Alfonso Hernández Franco, Ángel Francisco González Velásquez, Sergio David Arana Roca, Douglas Rivero Mérida y Shirley Joanna Rivera Zaldaña.

La iniciativa, que busca llenar un vacío legal en la aplicación del recurso de gracia aún deberá ser conocida por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, para su estudio y dictamen de manera separada.

* Con información de Juan Carlos Chantá, Emisoras Unidas 89.7

(Visited 1 times, 1 visits today)

Publicidad